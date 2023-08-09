برمجة ذهنية للتوبة .

بسم الله الرحمان الرحيم .

خوتي بنات ولاد إن شاء الله أكم بخير وبصحة جيدة .



إلا حاب يتخلص من المحرمات الي يقوم باها وأنا كل مثله يسمعنى للٱفان بقلب نادم وتركيز وإدراك .

شاهدت قبل أيام فيديوا للدكتور أحمد عبد المنعم أقترح طريقة أكثر من فعالة للتخلص من أي محرمة أحببت مشاركتها معكم حتى نستفيد كي نطبقها ونجتمع في جنات النعيم بإذن الله تعالى. .

الطريقة هيا :

1تطبيق شروط التوبة الأربعة وهي:



الإقلاع عن الذنب.



الندم على ما فات.



العزم على عدم العودة إليه. وإذا كانت التوبة من مظالم العباد في مال أو عرض أو نفس، فتزيد شرطا رابعا، هو:



التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه





2- تجاهد نفسك مرات كثيرة كي تتنتزع منك أثار المحرمة يعني مستحيل راح تبطلها ثم ثم يجب مجاهدة لأنك ضعيف خلقت ضعيف ،ولا تقترب منها أبدا لانك لو تقترب منها ستلج فيها يعني تنغمز إنغماز عميق.

سأقترح مثال عملي تخيله في ذهنك :

كلما تذكرت المحرمة سواء" 'إثم ،خطأ،معصية ،ذنب ،كبيرة ،موبيقة من الموبيقات 7,"تخيل أن في يدك ستار طويل وواسع، قم بأخذ قطعة القماش أو الستار و غطي المحرمة بسرعة وإبتعد و لاتقترب من الستار مهما حصل كي لا تقع فيها، وهناء يأتي دور المجاهدةراح تقع في صراع وحرب بين نفسك الأمرة بالسوء واللوامة دون أن ننسى وساوس الشيطان الرجيم وأنت ومدى صلابتك هل تغطى أو لاتغطى ؟ .

3-تذكر أنك ضعيف

يقول ابن جزي الغرناطي رحمه الله : " ( وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ) قيل : معناه : لا يصبر .



لذالك من البداية لاتقترب لا تحاول عد و إستغفر وألتفت بسرعة وقل عبادة ﷲ تعالى لن أقترب ♡.

5 صيغة للإستغفار مريحة

"أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ،الرحمان الرحيم , فاطر السماوات والأرض ،على كل مظلمة أو جرم أو إسراف على نفسي وأتوب إليه" .

ملاحظة :بإذن الله تعالى نعود نحط الترجمة بالإسبانية تاع أي معلومة نشاركها .