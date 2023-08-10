هاتف الزوج ـ هاتف الزوجة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,003
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة
الهاتف
لا اعتقد فيه بيت يخلوا من هذا الجهاز
و مع التطور الحاصل أغلب البيوت فيها هواتف ذكية
موصولة بشبكة الانترنت
و أغلب الهواتف عليها تطبيق الفايسبوك
و الفايسبوك يعني
صداقات
و دردشات
و الدردشة تجمع الجنسين
ذكورا
و إناثا
للنقاش احبتي
ـ أنت كرجل هل تسمح لزوجتك بتفتيش هاتفك
و هل تعطيها كلمة المرور تفتح الهاتف وقتما تشاء
ـ و أنت كامرأة هل تسمحين لزوجك بتفتيش هاتفك
و هل تعطيه كلمة المرور يفتح هاتفك وقتما يشاء
حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة
الهاتف
لا اعتقد فيه بيت يخلوا من هذا الجهاز
و مع التطور الحاصل أغلب البيوت فيها هواتف ذكية
موصولة بشبكة الانترنت
و أغلب الهواتف عليها تطبيق الفايسبوك
و الفايسبوك يعني
صداقات
و دردشات
و الدردشة تجمع الجنسين
ذكورا
و إناثا
للنقاش احبتي
ـ أنت كرجل هل تسمح لزوجتك بتفتيش هاتفك
و هل تعطيها كلمة المرور تفتح الهاتف وقتما تشاء
ـ و أنت كامرأة هل تسمحين لزوجك بتفتيش هاتفك
و هل تعطيه كلمة المرور يفتح هاتفك وقتما يشاء