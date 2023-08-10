هاتف الزوج ـ هاتف الزوجة

بسم الله

حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة

الهاتف

لا اعتقد فيه بيت يخلوا من هذا الجهاز

و مع التطور الحاصل أغلب البيوت فيها هواتف ذكية

موصولة بشبكة الانترنت

و أغلب الهواتف عليها تطبيق الفايسبوك

و الفايسبوك يعني

صداقات

و دردشات

و الدردشة تجمع الجنسين

ذكورا

و إناثا



للنقاش احبتي

ـ أنت كرجل هل تسمح لزوجتك بتفتيش هاتفك

و هل تعطيها كلمة المرور تفتح الهاتف وقتما تشاء



ـ و أنت كامرأة هل تسمحين لزوجك بتفتيش هاتفك

و هل تعطيه كلمة المرور يفتح هاتفك وقتما يشاء​