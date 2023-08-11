مظاهر اعتيادية في الحاجز الاسرائيلي !!!

قيس محمد
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 25 جانفي 2010
- المشاركات
- 1,246
- النقاط
- 71
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- فلسطين
- الجنس
- ذكر
الحاجز هو نقطة تفتيش عسكرية لجيش الاحتلال . بين كل قرية واخرى حاجز واحد وبين كل مدينة واخرى حاجزين على الأقل .
يمارس اعمال تعطيل وتوقيف حركة السير . ايقاف المطلوبين او المشكوك انهم مطلوبين.حسب المزاج !
ايقاف اعتقال او سحب الرخص والهوبات الشخصية .من اصغر لأكبر واجد في الشعب يتم ايقافه . غالبا يتكلمون العربية باللهجة العامية الفلسطينية وبطلاقة حتى وان كانو يهود افارقة . وتنتشر الحواجز في الضفة الغربية فقط . بعد انسحابهم من قطاع غزة وجنوب لبنان .
ولا تغلق الا بأوامر عسكرية . كما انها تتصدى لأي مظاهرة او عمل مقاوم لحماية المستوطنات ..
..
...
يمارس اعمال تعطيل وتوقيف حركة السير . ايقاف المطلوبين او المشكوك انهم مطلوبين.حسب المزاج !
ايقاف اعتقال او سحب الرخص والهوبات الشخصية .من اصغر لأكبر واجد في الشعب يتم ايقافه . غالبا يتكلمون العربية باللهجة العامية الفلسطينية وبطلاقة حتى وان كانو يهود افارقة . وتنتشر الحواجز في الضفة الغربية فقط . بعد انسحابهم من قطاع غزة وجنوب لبنان .
ولا تغلق الا بأوامر عسكرية . كما انها تتصدى لأي مظاهرة او عمل مقاوم لحماية المستوطنات ..
..
...