السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لناس لي موالفة تشري من انترنت وبتحديد علي اكسبرس

درت طلبيتها ف 20 يوم هاك ولا فايت و كي تبعتها فداك سيت track dz راها ف 11 يوم حاصلة فمركز الفرز موالف تبقا حدها 3 ايام ويبعتوها لابوست تاع الجي لي توزعها على ولايات

اسكو نورمال ؟! وكفاه نتواصل معاهم