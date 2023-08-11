saho souhila
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 1,522
- النقاط
- 196
- محل الإقامة
- مع دآرنآآ ^^
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لناس لي موالفة تشري من انترنت وبتحديد علي اكسبرس
درت طلبيتها ف 20 يوم هاك ولا فايت و كي تبعتها فداك سيت track dz راها ف 11 يوم حاصلة فمركز الفرز موالف تبقا حدها 3 ايام ويبعتوها لابوست تاع الجي لي توزعها على ولايات
اسكو نورمال ؟! وكفاه نتواصل معاهم
لناس لي موالفة تشري من انترنت وبتحديد علي اكسبرس
درت طلبيتها ف 20 يوم هاك ولا فايت و كي تبعتها فداك سيت track dz راها ف 11 يوم حاصلة فمركز الفرز موالف تبقا حدها 3 ايام ويبعتوها لابوست تاع الجي لي توزعها على ولايات
اسكو نورمال ؟! وكفاه نتواصل معاهم