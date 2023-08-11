طلبيتي !

saho souhila

saho souhila

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
29 نوفمبر 2015
المشاركات
1,522
النقاط
196
محل الإقامة
مع دآرنآآ ^^
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لناس لي موالفة تشري من انترنت وبتحديد علي اكسبرس
درت طلبيتها ف 20 يوم هاك ولا فايت و كي تبعتها فداك سيت track dz راها ف 11 يوم حاصلة فمركز الفرز موالف تبقا حدها 3 ايام ويبعتوها لابوست تاع الجي لي توزعها على ولايات
اسكو نورمال ؟! وكفاه نتواصل معاهم
 
سهيلة زعما مراكيش تشري في ممنوعات؟ 😂😂
نضحك معاك
منعرف معنديش خبرة جامي شريت
 
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