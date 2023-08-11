فقيرة يا نفسي

اِيه يَا نَفْس

كُلُّنَا.. سَ نَرْحَلُ !

تَفْضَحُنِي عَيْنَايَ عِنْدَ ذِكْرِ الرَّحِيلِ ~

بَعْدَ خَمْسِ سَنَوَآت !

مَآذَا لَوْ كَانَ بَعْدُ سَنَتَيْن !

أَوْ رُبَّمَآ الْآن ..

تُطَوِّقُنِي صُوَرُ الْعَابِرِينَ .. حِينَهَآ

وَأَسْأَلُ نَفْسِي :

مَآ قُرْبَانُكِ ؟!

مَآتَ مَنْ عَاشَ

سَبْعَ سَنَوَآتٍ فِي الْإِسْلَام

فَاهْتَزَّ لَهْ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ..

مَنْ سَ يَهْتَزُّ لِمَوْتُكِ يَا نَفْسِي ؟

فَقِيرَةُ أَنْتِ ..

مُنْغَمِسَةٌ فِي دُنْيَا الَّلذَائِذ



حَتَّى مَآ كَادَتِ الَّليَالِي تُنْسِيكِ

ذِكْرَ هَادِمِ الَّلذَّاتْ

إِلَّا حِينَ تُصْبِحِينَ

وَفِي مَوْطِنِكِ رَآئِحَةُ الْمَوْتِ

وَتُفْجَعِينَ بِ الرَّحِيِلِ ..~

حِينَهَآ يَا نَفْسُ تَعُودِينَ !

لِتَعُضِّي أَصَآبِعَ النَّدَمِ

وَتَسْأَلِينَ :

مَآ بَالِي فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ؟

وَحَقِيقَةُ الْحَيَآةِ الْبَرْزَخِيَّة ؛

رَأَيْتُهَآ فِي أَحْبَابِي الرَّآحِلِينَ !



تَمَهَّلِي ..

فَمَا زَآلَ

فِي الْعُمْرِ مَآ كُتِبَ لَكِ

شُدِّي مِئْزَرَكِ ،

وَآمْضِ فِي جِهَادٍ مَعَ الدُّنْيَا الْفَاتِنَةِ

وَعَسَى اللهُ أَنْ يُحْيِيَ بِكِ الْأُمَمِ ..!

.

يَا الله ~

هَبْنِي مِنَ الْإِيمَانِ مَآ يَجْعَلُنِي أُقَدِّمُ

لِ فِرْدَوْسِكَ الثَمَنَ الَّذِي تَسْتَحِق ♥

وَهَبْنِي مِنَ الصَّلَآحِ ..

مَآ يَخْتِمُ لِي بِ سَجْدَةٍ

لَآ أَرْفَعُ مِنْهَا أَبَدَآ







#منقولة