موضوع تقسيم رزقك♡

_تقسيم رب العالمين للأرزاق تقسيم عادل فكل شخص أعطاه شئ، يوجد الذي رزقه المال والصحة والأولاد، ويوجد الذي رزقه مال وسلب منه الأولاد والصحة، ويوجد الذي رزقه صحة أولاد ومال قليل ويوجد الذي رزقه الجمال... ويوجد الذي سلب منه المال الصحة الأولاد معندوا حتشي وفقير ومتشرد لكن يقينا عندوا رزق خفي.... الخوانت قسنعطي مثال عملي: يوجد رجل غني أعطاه الله من فضله وكرمه المال لكن لم يرزقه الأولاد ويمشي بكبد إصطناعي وكلية واحدة فمرة كان هناك مجموعة من العمال قاعدين يفطروا، عندما خرج من المسجد وهو راكبسيارته الضخمة راءه رجل من العمال وقال اديا الناس العايشة، فسمعه فرجع إليه وسئله عندك أولاد؟ قال نعم صحتك جيدة؟ قال نعم ، فقال له مارايك أن أعطيك كل ما أملك وتعطني ماتملك؟ هناك تراجع ورفض وقال له الحمدالله ♡مثال 2 يوجد رجل غني لديه ولدين ولد سافر للكويت وبنت متزوجة وهو راجع عمل حادث مرور خطير فشلت كل أطرافه بقي الا (عينه أذنيه رأسه) ولم يجد أي شخص حتى يطهره وكان يملك حوال دولارلتحيث تمنى لو أن يستطيع شراء بكل امواله ولو ذراع تساعده لكي يطهر نفسه....العبرة: تيقن أن رب العالمين عادل وكل شخص ورزقه الله قسم الأرزاق حسب خبرته ورؤيته التي يعلمها هو لذالك إحمدوا رب العالمين ولاتقنطواولا تشكوا مثقال ذرة أن الله ظالم لا لا حاشاه ﷻ ومن فعل ذالك يتوب ويستغفر... وأعظم رزق هو رضاء الله عنك والصحة والعافية أما المال لايساوى شئ لاينفع.. .والحمدالله ملئ السماوات وملئ الأرض عدد أنفاس البشر وعدد حبات المطر...راضين بكرمك ونعمك الشكر لك والحمد لك وحدك دون سواك ياقادر يامقتدر يامالك الملك