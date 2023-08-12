عدنا اليكم بعد غياب طويل؟؟







السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





الشوق كان دائماً يدفعني للعودة لهذه الصفحات الطاهرة





لكن القدر دائماً يعاندني حتى هذه اللحظة التي سمح لي فيها ان اكون بينكم

وهو لا سباب عديده

وأشغال عديده لا يسعني ذكرها





سامحونا على القصور





سامحونا على الغياب





.. \

وهنا اقول ..



تضيع الكلمات وتبخل العبارات في اهم اللحظات

ألا وهي لقاء الأحبه

احبتي أعضاء منتدى اللمة الجزائرية الكرام لقد جمعت لكم من الشوق أكثره ومن الود اعطره

لكي اقدمها لكم مغلقة ً بالحب والتقدير

منعتني منكم الظروف وانقطعت بيني وبينكم الحروف/

وهاهي تتصل بكم من جديد







عدنا إليكم بعدَ طــــــــولِ غيابي ِ

,,,,,,,,,, والشوق نحملهُ كا حمل سحابي ِ







نبلُ المشاعرِ قد وجـــدنا عندكم

,,,,,,,,,, للكلِ وجهت ُالخـــــطاب َخطابي





انتم أساسُ الـــــــجـــود ِأنتم اهله

,,,,,,,,,, انتم حروف ٌ سطـــــرت بكتابي





أنتم ينابيع ٌ تعـــــــــــطر بحرنا

,,,,,,,,,, أنتم لكل السائلـــــــــينَ جوابي





بتم طــــــــريقا ً لن أسيرَ بغيره

,,,,,,,,,, كل طريق ٍ غيركــــــم كاسرابِي





مهما ابتعدنا فالمنتدى يجمعنا

,,,,,,,,,,عدنا الى اصحابي و كـــلُ أصحابي









فكلي امل ان تكون عودتي تبعث السرور لدى الجميع





فرجو أن تكون عودتي بعد هذه الاشهر لها أستقبال من الجميع



وأتمنى ان نفيد ونستفيد وأن نشارك معكم في نقاشات جاده

تهتم بكل الاوضاع//

ولي عوده بعد أن أرى تفاعلكم وأستقبالكم

لضيفكم والضيف له عدد من الايام فيا ترى كيف كرم الضيافه عندكم يا اهل الكرم والجود..