المسابقة مفتوحة مسابقة التحدي

أرجوان

أرجوان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
356
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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اخوتي اخواتي


اتمنى ان تكونوا بخير وعلى ما يرام

أتيت اليوم لكم بتفاعلية جميلة

بعنوان التحدي


مفادها كالأتي::: ~~~~~






تفتح هنا لمدة ثلاث ايام استقبال المشاركين
من يريد المشاركة يقوم بكتابة مشارك/ة في الموضوع

بعد انتهاء الايام
سنقوم بتقسيم المشاركين ل فريقين

ثم تبدأ جولاتنا

تحدياتنا عبارة عن

كتابة قصة
رسم بسيط طبعا
الخط
التصوير
التصميم
البحث عن اشياء مخفية وغيرها

طبعا كل شيئ سيكون بسيط لتشهيل الامور عليكم

ايضا يجب ان تتميز المسابقة بالروح الجماعية والتفاعل مع البعض


التصويت ينتهي بمثل هذه الساعة يوم الثلاثاء

تمنياتي لكم بالتوفييييق احبتي


في حفظ الله ورعايته

لنا ملتقى يوم الاربعاء ببداية الفعالية

ودي ووردي لكم
🌹🌹🌹🌹
❤❤❤
 
نشارك الا تمدولي نحوس ع الاشياء المخفية
منكتب منرسم مانصمم
... هاه انا قتلكم
 
قال secret de coeur:
نشارك الا تمدولي نحوس ع الاشياء المخفية
منكتب منرسم مانصمم
... هاه انا قتلكم
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مرحبا بيك اختي تفاهمي معا فريقك برك هههههه

بالتوفيق ❤❤❤
 
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