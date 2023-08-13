🌹💖💗 أكتب شيئا للذكرى 🌹💖💗

أستاذ الفلسفة
::أستاذ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
- المشاركات
- 838
- النقاط
- 56
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
رواد منتدى اللمة الجزائرية
إلى صناع المجد
وأصحاب الهمم
وأصدقاء السنين
إلى محبي هذا الصرح الحنون
مرحبا بكم جميعا
أتمنى أن تكونوا بخير
القلم لكم
اكتبوا ما تشاؤوا
إقتباس
جملة
صورة
دعاء
شئ تؤجرون عليه
نصيحة
انتقاد
اتركوا ما شئتم
نريد شي ء أو أشياء
تبقى خالدة للذكرى
امتعونا بوحي أقلامكم
ورقي افكاركم
بهمساتكم
بما يجول في خاطركم
رواد منتدى اللمة الجزائرية
إلى صناع المجد
وأصحاب الهمم
وأصدقاء السنين
إلى محبي هذا الصرح الحنون
مرحبا بكم جميعا
أتمنى أن تكونوا بخير
القلم لكم
اكتبوا ما تشاؤوا
إقتباس
جملة
صورة
دعاء
شئ تؤجرون عليه
نصيحة
انتقاد
اتركوا ما شئتم
نريد شي ء أو أشياء
تبقى خالدة للذكرى
امتعونا بوحي أقلامكم
ورقي افكاركم
بهمساتكم
بما يجول في خاطركم