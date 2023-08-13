🌹💖💗 أكتب شيئا للذكرى 🌹💖💗

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
838
النقاط
56
العمر
26
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
🌹✍🏻 السلام عليكم

رواد منتدى اللمة الجزائرية

إلى صناع المجد

وأصحاب الهمم

وأصدقاء السنين

إلى محبي هذا الصرح الحنون

مرحبا بكم جميعا

أتمنى أن تكونوا بخير


القلم لكم


اكتبوا ما تشاؤوا


إقتباس

جملة


صورة


دعاء


شئ تؤجرون عليه


نصيحة

انتقاد


اتركوا ما شئتم


نريد شي ء أو أشياء


تبقى خالدة للذكرى


امتعونا بوحي أقلامكم


ورقي افكاركم

بهمساتكم

بما يجول في خاطركم


 
ازرعْ جميلَكَ وارحل غيرَ مُنتظِرِ
واترك بفعلك ما يحلو من الأثرِ

لا تنتظرْ شكرهمْ فالناس قد جُبلوا
على التنكرِ للمعروف والضجرِ

واقصدْ بهِ وجهَ مَن سوّاكَ محتسبًا
فاللهُ يُغني فلا تركن إلى البشرِ

دنياك قصة آثارٍ تسطّرها
فاجعلْ كتابك يحوي أجملَ الخبرِ"
 
❤ حفظ القرآن ..

قال أحد العلماء لطلابه :- أتحفظ القرآن ؟ قال : لا .. قال : مؤمن لا يحفظ القرآن !!
فبم يتنعم !! فبم يترنم !! فبم يناجي ربه !!

💛خشوع قرآني ..
كل الأصوات المرتفعة قد تصنف ضجيجاً .. إلا أصوات (القارئين للقرآن) كلما ارتفعت أصواتهم ازددنا خشوعاً .. سبحان الله العظيم

حياة القلب ..
مَھما بحثتَ عن أجواء السكينة .. ومھما استنزفت من عبارات المواساة .. ومھما سمعت كلاماً حانياً .. بقي القرآن الحديث الأعظم والأبلغ والأحن .. لا يموتُ قلب خالط نبضه آيات القرآن ، كما أنّه لا حياة لقلبٍ خلا منها .

💙 موعد القرآن ..
إن أردتَ بركةً .. في وقتك وَعملك ... فَـاجعل لكَ من بينِ زحام مواعيدكَ موعداً مع القرآن .

💜 إذا تضايقت ..
ولم تجد أحد يواسيك افتح المصحف وأبشر بما يسرّك .. فالقرآن راحة القلوب وربيعها .

❤ التواصل القرآني ..
إلى الذين كثرت مشاغلهم .. وتزاحمت مواعيدهم ، يقول الله تعالى ...
" فاقرءوا ماتيسر منه ".

💛 بقراءة القرآن ..
كل الأشياء إن تركتها تذبل .. إلا القرآن إن تركت قراءته .. ذبلت أنت ..

💚 القرآن كالصاحب ..
كلما طالت الصحبة عرفت أسراره ، فالصاحب لايعطي سره لمن يجالسه لحظات ثم ينصرف .

💙 الحرمان الحقيقي :-
أن نقرأ كل شيء إلا القرآن .. فإن أحببت أن يديم الله لك ما تحب فداوم على ما يحب.

💜في بداية أي كتااب ..
تجد في الصفحة الأولى " إعتذار آلكاتب " إن وقع خطأ أو زَلَل !! ..
إلا القرآن فَإنه يبدأ بِـ :-((ذلك الكتـاب لا ريب فيه))

❤نبحث عن السعادة ..
وهي موجودة على رف مهجور ، فيه كتاب نزل من سابع سماء هو شفاء ورحمة وهدى ، وسكينة ، وتبيان ... وحسبنا أن يصفه الله بالقول الكريم : 《أَلَا بِذِكْرِ‌ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ》 .
 
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