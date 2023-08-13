🌹💖💗 أكتب شيئا للذكرى 🌹💖💗

❤ حفظ القرآن ..قال أحد العلماء لطلابه :- أتحفظ القرآن ؟ قال : لا .. قال : مؤمن لا يحفظ القرآن !!فبم يتنعم !! فبم يترنم !! فبم يناجي ربه !!خشوع قرآني ..كل الأصوات المرتفعة قد تصنف ضجيجاً .. إلا أصوات (القارئين للقرآن) كلما ارتفعت أصواتهم ازددنا خشوعاً .. سبحان الله العظيمحياة القلب ..مَھما بحثتَ عن أجواء السكينة .. ومھما استنزفت من عبارات المواساة .. ومھما سمعت كلاماً حانياً .. بقي القرآن الحديث الأعظم والأبلغ والأحن .. لا يموتُ قلب خالط نبضه آيات القرآن ، كما أنّه لا حياة لقلبٍ خلا منها .موعد القرآن ..إن أردتَ بركةً .. في وقتك وَعملك ... فَـاجعل لكَ من بينِ زحام مواعيدكَ موعداً مع القرآن .إذا تضايقت ..ولم تجد أحد يواسيك افتح المصحف وأبشر بما يسرّك .. فالقرآن راحة القلوب وربيعها .❤ التواصل القرآني ..إلى الذين كثرت مشاغلهم .. وتزاحمت مواعيدهم ، يقول الله تعالى ..." فاقرءوا ماتيسر منه ".بقراءة القرآن ..كل الأشياء إن تركتها تذبل .. إلا القرآن إن تركت قراءته .. ذبلت أنت ..القرآن كالصاحب ..كلما طالت الصحبة عرفت أسراره ، فالصاحب لايعطي سره لمن يجالسه لحظات ثم ينصرف .الحرمان الحقيقي :-أن نقرأ كل شيء إلا القرآن .. فإن أحببت أن يديم الله لك ما تحب فداوم على ما يحب.في بداية أي كتااب ..تجد في الصفحة الأولى " إعتذار آلكاتب " إن وقع خطأ أو زَلَل !! ..إلا القرآن فَإنه يبدأ بِـ :-((ذلك الكتـاب لا ريب فيه))❤نبحث عن السعادة ..وهي موجودة على رف مهجور ، فيه كتاب نزل من سابع سماء هو شفاء ورحمة وهدى ، وسكينة ، وتبيان ... وحسبنا أن يصفه الله بالقول الكريم : 《أَلَا بِذِكْرِ‌ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ》 .