مِسـآحۃٌ لكْم

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
841
النقاط
56
العمر
26
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
السلامُ عليكم و رحمۃُ اللـہ
كيف حالكُـمْ ..
أتمنـىٰ أن تكونوا كُلكم بخير و بصحـہ و عافيۃ
خصوصـاً في هذا الجو الرآئع هههه (^_-)

المهمْ ـــــــــــــــــــــ

هذهِ مسـآحۃ صغيرة للناس لي تعرفني أو ماتعرفني
تريد أن تقول لي شيئ او تريد ان تفصح لي عن
شيئ مـآ ،، لطالما ارادت اخباري به و لم تستطع
تفضلوا هنـآ و اخرجوا مافي قلوبكم : حب او كره او انتقاد او اي شيئ
أنا سأتقبلُ كلَ رسـآئلكُم بصدر رحب بإذنِ اللہ
 
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