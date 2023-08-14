مِسـآحۃٌ لكْم

أستاذ الفلسفة
::أستاذ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
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- ذكر
السلامُ عليكم و رحمۃُ اللـہ
كيف حالكُـمْ ..
أتمنـىٰ أن تكونوا كُلكم بخير و بصحـہ و عافيۃ
خصوصـاً في هذا الجو الرآئع هههه (^_-)
المهمْ ـــــــــــــــــــــ
هذهِ مسـآحۃ صغيرة للناس لي تعرفني أو ماتعرفني
تريد أن تقول لي شيئ او تريد ان تفصح لي عن
شيئ مـآ ،، لطالما ارادت اخباري به و لم تستطع
تفضلوا هنـآ و اخرجوا مافي قلوبكم : حب او كره او انتقاد او اي شيئ
أنا سأتقبلُ كلَ رسـآئلكُم بصدر رحب بإذنِ اللہ
كيف حالكُـمْ ..
أتمنـىٰ أن تكونوا كُلكم بخير و بصحـہ و عافيۃ
خصوصـاً في هذا الجو الرآئع هههه (^_-)
المهمْ ـــــــــــــــــــــ
هذهِ مسـآحۃ صغيرة للناس لي تعرفني أو ماتعرفني
تريد أن تقول لي شيئ او تريد ان تفصح لي عن
شيئ مـآ ،، لطالما ارادت اخباري به و لم تستطع
تفضلوا هنـآ و اخرجوا مافي قلوبكم : حب او كره او انتقاد او اي شيئ
أنا سأتقبلُ كلَ رسـآئلكُم بصدر رحب بإذنِ اللہ