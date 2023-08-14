الإختلاف لا يُفسد للود

السلام عليكم ورحمة الله ..

كيف حَالكم ..؟ إن شاء الله بخَير

ترددت قليلا قبلَ أن أضع مَوضوعا في هذَا القِسم

خشيَة أن أضع موضوعا للنقاش أحب أن أستفِيد منه وأفيد به ، فلا يلق تفاعلًا ..

لكِن بعدَ رؤيَتي لمَواضيع القِسم ، وجدت أنها غزِيرة العِلم ، كثِيرة التوجهات ..

والأعضاء من الفِئة التي تناقِش قصد الإفادة ، لا لقَصدٍ غير ذلك ، أو لإضافة رد ..

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موضوعِي هو ما رأيكم في قَول :" الإختلاف لا يفسد للود هذا الموضوع ضروري

المَوضوع ناقشته سابقا مع مجموعة من الأشخاص ..

وحين رأيت أنه ثري بالآراء ' المختلفة ' ..

ارتأيت أن أضعه هنا لأرى وجهات نظرٍ أخرى ، وتعليقَات اخرى بخصوصه ..

- ما تعرِيفكم للإختلاف .. ؟

- هل أنتم مع / أو ضد الإختلاف خاصة في الآراء والمعتقدَات .. ؟

- كيف تواجهون المجتمع ' البعض ' ، ذو التفكِير البدائي الرافض للإختلاف .. ؟

- ما ردود فعلكم على الأجداد والجدات ، الأميين ، الرافضِين للإختلاف بسم العادات والتقاليد .. ؟

- ما قولكُم عن الشباب المعاصِر الذي يتعصب للفئَات المختلفة .. ؟

ومن هذه الأسئلَة ، نزحف لموضوع آخر حساس " أنبه فقط ، أريد نقَاطا سطحِية و غير متعمقة لكي لا ندخل في المحظور "

هو موضوع اختلاف الأديان والمعتقدات :

- هل يمكِن أن تتعامَل مع شخص مناقِض لديانتك أو معتقدك .. ؟

- حسب نظرك ، كيف تكون المعاملة الصحِيحة مع الأشخاص الذِين على غير الإسلام ..

وآخر سؤال : ما هِي الطرق والحلول للحد من ظاهرَة التعصب .. ؟

أتمنى أن يعجبكم الموضوع وأن لا يكون مخالفا لبنود القسم









































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