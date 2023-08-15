واش راكم مع الغلاء والتضخم ؟

خيرة الوهرانية

خيرة الوهرانية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أوت 2018
المشاركات
12
النقاط
3
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
والله غير نورمالمون نقابات الوظيف في الجزائر كلها تدخل اضراب وطني مفتوح بسب بغلاء الأسعار والتضخم لي راه صاري .. يا سبحان الله دولة عاجزة عن تنظيم السوق بالنسبة للمواطن البسيط وفي نفس الوقت تخلي شركات وطنية مثل سونطراك تبذر مال الشعب على كرة القدم لي ما فيها حتى فائدة للدولة وتضيع فيها الاف الملايير والموظف المسكين تزيدلو 100 الف وتخليه يقابل التضخم والغلاء وحدوو ؟! كيفاه تعيش براتب من الحقبة الاشتراكية تاع 4 ملاين و5 ملاين أمام هذه الأسعار الفلكية؟؟مكاش توازن قاع الأسعار ارتفعت بأكثر من 6 أضعاف بش تقدر تواكب هذا التضخم لازم الراتب يتضاعف 6 مرات ثاني ولا كيفاه ضك؟ راسك يبلوكي والله فهمونا وش راه صاري الواحد راسو راه راح يحبس!
 
هادي بلادنا.
مزالنا نخلصو خلصة تاع الفين وحنا عايشين في 2023
كلش غلا
تجي تشري باش تلبس النار
تشري باش تاكل النار
تركب في تاكسي يركبك 200 متر يقول هاتي 150 دج
والضرائب زادو كلش زاد والخلصة مزال تطلع غير كيما كونكسيون ثقيلة في دزاير
زوج حوايج مطلعوش الخلصة والكونكسيون
ربي يعون مول لوليدات ( يعين لوليدات على وجه الخصوص مساكن يشوفو بعينيهم
 
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