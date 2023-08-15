واش راكم مع الغلاء والتضخم ؟

والله غير نورمالمون نقابات الوظيف في الجزائر كلها تدخل اضراب وطني مفتوح بسب بغلاء الأسعار والتضخم لي راه صاري .. يا سبحان الله دولة عاجزة عن تنظيم السوق بالنسبة للمواطن البسيط وفي نفس الوقت تخلي شركات وطنية مثل سونطراك تبذر مال الشعب على كرة القدم لي ما فيها حتى فائدة للدولة وتضيع فيها الاف الملايير والموظف المسكين تزيدلو 100 الف وتخليه يقابل التضخم والغلاء وحدوو ؟! كيفاه تعيش براتب من الحقبة الاشتراكية تاع 4 ملاين و5 ملاين أمام هذه الأسعار الفلكية؟؟مكاش توازن قاع الأسعار ارتفعت بأكثر من 6 أضعاف بش تقدر تواكب هذا التضخم لازم الراتب يتضاعف 6 مرات ثاني ولا كيفاه ضك؟ راسك يبلوكي والله فهمونا وش راه صاري الواحد راسو راه راح يحبس!