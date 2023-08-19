تخرج بنات وأبناء اللمة

السلطانة

السلطانة

:: كنت هنا يوما ما ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,856
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أما عن فرحة التخرج" 🎓
فلا اقتباسات تصفُها ولا كلاماً يعبّر عن شُعورها❤️

لم يكن وصولها سهلاً لولا توفيق الله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات🎓🎊
مبارك ل:
@*amani*
@Aaya98
هل من أعضاء وعضوات تخرجوا أيضا هذه السنة
دعونا نكرمهم بوسام التخرج اللماوي متمنين لهم التوفيق في حياتهم
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  • أحببته
التفاعلات: Hakan
@*amani* كانت تشفني كي تشكي من القرايا ،ياسيدي هاكي كملتي وتخرجتي هههه ،لعقوبة لحاجات ملاح في حياتك ، و هاتيلنا شوي طمينة و رفيس و هذاك الخير نتاع تخرج ،واذا حابة تخدمي نصيحة ما تتصوريش بلباس التخرج سينون تاكلك البطالة 🤣🤣🤣
 
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