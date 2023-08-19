تخرج بنات وأبناء اللمة

السلطانة
:: كنت هنا يوما ما ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما عن فرحة التخرج"
فلا اقتباسات تصفُها ولا كلاماً يعبّر عن شُعورها
لم يكن وصولها سهلاً لولا توفيق الله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
مبارك ل:
@*amani*
@Aaya98
هل من أعضاء وعضوات تخرجوا أيضا هذه السنة
دعونا نكرمهم بوسام التخرج اللماوي متمنين لهم التوفيق في حياتهم
أما عن فرحة التخرج"
فلا اقتباسات تصفُها ولا كلاماً يعبّر عن شُعورها
لم يكن وصولها سهلاً لولا توفيق الله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
مبارك ل:
@*amani*
@Aaya98
هل من أعضاء وعضوات تخرجوا أيضا هذه السنة
دعونا نكرمهم بوسام التخرج اللماوي متمنين لهم التوفيق في حياتهم