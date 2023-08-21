صراع الأجيال

الاب زمن الماضي والابن من الحاضر ...وتغير نمط الحياة يخلق نوع من الاختلاف بين الزمنين فيجد الاب صعوبة في تثبيت الابناء على عادات وافكار قديمة تربوا بها ويجد الابناء صعوبة في تقبل هاته الافكار في ظل التطور الذي وصلت اليه البشرية وهنا تجد صراع بين جيلين جيل قديم وجيل جديد .....ماهي الطريقة السليمة لتقريب وجهات النظر في رأيكم مع العلم ان لكل زمن ايجابيات وسلبيات ..وكيف يعلم الاباء الابناء التفريق بين الصح والخطأ...وكيف يقنع الابناء الأباء بوجهة نظرهم؟