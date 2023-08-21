صراع الأجيال

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,136
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الاب زمن الماضي والابن من الحاضر ...وتغير نمط الحياة يخلق نوع من الاختلاف بين الزمنين فيجد الاب صعوبة في تثبيت الابناء على عادات وافكار قديمة تربوا بها ويجد الابناء صعوبة في تقبل هاته الافكار في ظل التطور الذي وصلت اليه البشرية وهنا تجد صراع بين جيلين جيل قديم وجيل جديد .....ماهي الطريقة السليمة لتقريب وجهات النظر في رأيكم مع العلم ان لكل زمن ايجابيات وسلبيات ..وكيف يعلم الاباء الابناء التفريق بين الصح والخطأ...وكيف يقنع الابناء الأباء بوجهة نظرهم؟
 
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