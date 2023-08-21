ᴹᴿ᭄𝕯𝖎𝐯𝖊᭓
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أوت 2023
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
نداء الى الاولياء .
ارجعو للفلفل حار ولهريسة ..وخبز الشعير والنخالة والدشيشة ارجعو للبساس والخرشف أرجعو للكرطوس والهندي ارجعو للروينة والقمح ارجعو للدجاج العربي ولعظام العربي كولو الحمص والفول ولعدس ولعصايد .
الجيل هذا ضاع ..مهوش تاع معاملة حسنة .
الجيل هذا يحب غير ياغورت أكتيفيا ولا دانون ويحب البيتزا والطاكوس ولكراب والسوندويشات .
الجيل هذا حاكم على والديه فطور الصباح
كسرة بزيت الزيتونة وعصيدة سخونة وحليب
وزبدة البقرة .
جيل يموت على الشورما والكاسكروت والاندومي
جيل حتى والديه حرمهم من شويا محمصة وروينة بالقمح والشعير وصحن شخشوخة الكسرة بشويا بصل .
قداه من أم ولت حتى لعشاء تعمل زوز عشاوات .
وين رانا رايحين مع هذا الجيل .
وين راهي ماكلة زمان وريحة زمان .
ارجعو للفلفل حار ولهريسة ..وخبز الشعير والنخالة والدشيشة ارجعو للبساس والخرشف أرجعو للكرطوس والهندي ارجعو للروينة والقمح ارجعو للدجاج العربي ولعظام العربي كولو الحمص والفول ولعدس ولعصايد .
الجيل هذا ضاع ..مهوش تاع معاملة حسنة .
الجيل هذا يحب غير ياغورت أكتيفيا ولا دانون ويحب البيتزا والطاكوس ولكراب والسوندويشات .
الجيل هذا حاكم على والديه فطور الصباح
كسرة بزيت الزيتونة وعصيدة سخونة وحليب
وزبدة البقرة .
جيل يموت على الشورما والكاسكروت والاندومي
جيل حتى والديه حرمهم من شويا محمصة وروينة بالقمح والشعير وصحن شخشوخة الكسرة بشويا بصل .
قداه من أم ولت حتى لعشاء تعمل زوز عشاوات .
وين رانا رايحين مع هذا الجيل .
وين راهي ماكلة زمان وريحة زمان .