وين رانا رايحين مع هذا الجيل

ᴹᴿ᭄𝕯𝖎𝐯𝖊᭓

ᴹᴿ᭄𝕯𝖎𝐯𝖊᭓

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أوت 2023
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
28
محل الإقامة
وهران
الجنس
ذكر
🔴نداء الى الاولياء .
✅ارجعو للفلفل حار ولهريسة ..وخبز الشعير والنخالة والدشيشة ارجعو للبساس والخرشف أرجعو للكرطوس والهندي ارجعو للروينة والقمح ارجعو للدجاج العربي ولعظام العربي كولو الحمص والفول ولعدس ولعصايد .
✅الجيل هذا ضاع ..مهوش تاع معاملة حسنة .
الجيل هذا يحب غير ياغورت أكتيفيا ولا دانون ويحب البيتزا والطاكوس ولكراب والسوندويشات .
الجيل هذا حاكم على والديه فطور الصباح
كسرة بزيت الزيتونة وعصيدة سخونة وحليب
وزبدة البقرة .
جيل يموت على الشورما والكاسكروت والاندومي
جيل حتى والديه حرمهم من شويا محمصة وروينة بالقمح والشعير وصحن شخشوخة الكسرة بشويا بصل .
قداه من أم ولت حتى لعشاء تعمل زوز عشاوات .
وين رانا رايحين مع هذا الجيل .
وين راهي ماكلة زمان وريحة زمان .
 

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لكان غير جات فالماكلة سلكت
وقت راه صعيب
والحار يضر فليسطوما مابقاتش صحيحة
الجيل يتبدل يتبدل لا محالا
ودك يجي وقت هادو تاع دك يوليو يقولو ياحسراه حنا كنا خير
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