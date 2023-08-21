نداء الى الاولياء .ارجعو للفلفل حار ولهريسة ..وخبز الشعير والنخالة والدشيشة ارجعو للبساس والخرشف أرجعو للكرطوس والهندي ارجعو للروينة والقمح ارجعو للدجاج العربي ولعظام العربي كولو الحمص والفول ولعدس ولعصايد .الجيل هذا ضاع ..مهوش تاع معاملة حسنة .الجيل هذا يحب غير ياغورت أكتيفيا ولا دانون ويحب البيتزا والطاكوس ولكراب والسوندويشات .الجيل هذا حاكم على والديه فطور الصباحكسرة بزيت الزيتونة وعصيدة سخونة وحليبوزبدة البقرة .جيل يموت على الشورما والكاسكروت والاندوميجيل حتى والديه حرمهم من شويا محمصة وروينة بالقمح والشعير وصحن شخشوخة الكسرة بشويا بصل .قداه من أم ولت حتى لعشاء تعمل زوز عشاوات .وين رانا رايحين مع هذا الجيل .وين راهي ماكلة زمان وريحة زمان .