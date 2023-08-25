حسب رأيي الأنثرنث فتح بابا للمطالعة

حسب رأيي الأنثرنث فتح بابا آخر للمطالعة بين قوسين pdf ..و أيضا الأنثرنث وهنا الكارثة أزاح بابا الكتب أمام الصاعدين طفل يكبر في جو الأنثرنث والهواتف الذكية لا ينتبه لعالم الكتب بالأصل لا توجد كتب في المنزل

المشكلة ليس في الأنثرنث في حد ذاته لكن في طريقة إستعمالنا له أمام أولادنا ..وطريقة عيشنا التي أزاحت كلمة المطالعة من قاموسها .