كبرنا بهدوء كبرنا لدرجة أننا لم نعد نبحث عن أصدقاء جدد أو حتى على أشخاص يحبوننا ، بل أصبحنا نبحث عن أنفسنا ..

كبرنا وأصبحنا نحب الأماكن الهادئة والقهوة وصوت الطبيعة والمناظر الخلابة أكثر من التجمّعات ومدن الألعاب

كبرنا لدرجة أننا أصبحنا نخاف على أهلنا بدلًا من الخوف منهم

كبرنا و توقفنا عن مجادلة أحد حتى ونحن على صواب

كبرنا و أصبحنا نترك الأيام تثبت صحة وجهة نظرنا

كبرنا لدرجة أنّه ما عدنا نتحدّث مع أحد عما يحدث معنا ولا عمّا يؤلمنا وصرنا نداوي جراحنا بأنفسنا

كبرنا وصرنا نفرح بصمت ونبكي بصمت ونضحك بابتسامة عابرة ولم نعد نتأثّر بمعسول الكلام

كبرنا و أصبحنا نريد أفعالا من القلب ، لم نعد نستهزئ بأفعال الغير بل صرنا نقول : (الله يعين الناس)

كبرنا وعرفنا أن المظاهر خداعة ، وتعلمنا أنه ليس كل ما يلمع ذهبا وأن حبل الكذب قصير

كبرنا و تعلمنا ألا ننتظر أي شيء من أحد ولا نتأمّل بأحد بل تعلّمنا

كيف نكتفي بأنفسنا

كبرنا وتعلمنا متى نثق وبمن نثق



نعم كبرنا وهرمنا ومع ذلك مازلنا شبابا. بقلم حاتم خليفة