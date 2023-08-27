كبرنا وهرمنا

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,864
النقاط
376
العمر
39
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
كبرنا بهدوء كبرنا لدرجة أننا لم نعد نبحث عن أصدقاء جدد أو حتى على أشخاص يحبوننا ، بل أصبحنا نبحث عن أنفسنا ..
كبرنا وأصبحنا نحب الأماكن الهادئة والقهوة وصوت الطبيعة والمناظر الخلابة أكثر من التجمّعات ومدن الألعاب
كبرنا لدرجة أننا أصبحنا نخاف على أهلنا بدلًا من الخوف منهم
كبرنا و توقفنا عن مجادلة أحد حتى ونحن على صواب
كبرنا و أصبحنا نترك الأيام تثبت صحة وجهة نظرنا
كبرنا لدرجة أنّه ما عدنا نتحدّث مع أحد عما يحدث معنا ولا عمّا يؤلمنا وصرنا نداوي جراحنا بأنفسنا
كبرنا وصرنا نفرح بصمت ونبكي بصمت ونضحك بابتسامة عابرة ولم نعد نتأثّر بمعسول الكلام
كبرنا و أصبحنا نريد أفعالا من القلب ، لم نعد نستهزئ بأفعال الغير بل صرنا نقول : (الله يعين الناس)
كبرنا وعرفنا أن المظاهر خداعة ، وتعلمنا أنه ليس كل ما يلمع ذهبا وأن حبل الكذب قصير
كبرنا و تعلمنا ألا ننتظر أي شيء من أحد ولا نتأمّل بأحد بل تعلّمنا
كيف نكتفي بأنفسنا
كبرنا وتعلمنا متى نثق وبمن نثق

نعم كبرنا وهرمنا ومع ذلك مازلنا شبابا. بقلم حاتم خليفة
 
مازال ماهرمنا
احم
بصح صح واش قلت، الواح راه صعيب باش يقبل ناس جدد في حياتو
وقاعدين لقدم غير ينقصو واحد ورا واحد
ربي يصلح حالنا
شكرا على الطرح المميز
 
قال secret de coeur:
مازال ماهرمنا
احم
بصح صح واش قلت، الواح راه صعيب باش يقبل ناس جدد في حياتو
وقاعدين لقدم غير ينقصو واحد ورا واحد
ربي يصلح حالنا
شكرا على الطرح المميز
إضغط للتوسيع...
هذي هي سنة الحياة كل مانكبروا نتغيروا وتتغير طباعنا

العفو أختي أسعدني مرورك
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top