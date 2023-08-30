من الزمن الجميل / أنشودة قبل صوت الجرس ( عليك مني السلام )..

وعليك مني اطيب سلام اخيتي

ايه انا قلت

وانا لا اريدك ان تعيشي في سواد

نحب الاسود نعشقه

يليق بنا.. فخم.. انيق

لكن نستحق الكل ، والأجمل و الابهى



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ايه اللمة عادت من الذكريات التي نحن ونريد الاحتفاظ بها ،، سنين مضت ولم يكن بيدنا ايقافها والوقوف عندها

هيا نلعب قبل المغرب كنت نفرح كي نغنيها. .

شكرا ي فاطم