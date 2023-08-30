من الزمن الجميل / أنشودة قبل صوت الجرس ( عليك مني السلام )..

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 551
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- أسوأ بلاصة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
الغياب عودة و ربما لا ..ولكن ما أرجع إليه دائما و إن طال غيابي و هدوئي و طالت عزلتي ، فإنهما "منتدى اللمة الجزائري" و "أناشيد و طرب الزمن الجميل" لكم أعشق كليهما ..
هكذا كانت أيامنا ، قبل صوت الجرس ، دائما ما ننشد و نغني ما يستحق أن نعطيه أصواتنا ..فن و عشق لا يموت ..
لقلبي : شاركت معكم شيئا جديدا ، خرجت من السواد إلى ما يمحوه @secret de coeur ارواحي هنا انتي قلتي ...
عليك مني السلام
أداء : Tama Aliche
قناتي على اليوتيوب: https://youtube.com/@Cha_Tima_Z?si=pmvHQ2UDUAAMegW8
ديرو إعجاب و اشتراك من فضلكم
قولولي واش رايكم ...نحبكم كامل هنا ركزو على مولات الصوت
الغياب عودة و ربما لا ..ولكن ما أرجع إليه دائما و إن طال غيابي و هدوئي و طالت عزلتي ، فإنهما "منتدى اللمة الجزائري" و "أناشيد و طرب الزمن الجميل" لكم أعشق كليهما ..
هكذا كانت أيامنا ، قبل صوت الجرس ، دائما ما ننشد و نغني ما يستحق أن نعطيه أصواتنا ..فن و عشق لا يموت ..
لقلبي : شاركت معكم شيئا جديدا ، خرجت من السواد إلى ما يمحوه @secret de coeur ارواحي هنا انتي قلتي ...
عليك مني السلام
أداء : Tama Aliche
قناتي على اليوتيوب: https://youtube.com/@Cha_Tima_Z?si=pmvHQ2UDUAAMegW8
ديرو إعجاب و اشتراك من فضلكم
قولولي واش رايكم ...نحبكم كامل هنا ركزو على مولات الصوت