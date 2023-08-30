من الزمن الجميل / أنشودة قبل صوت الجرس ( عليك مني السلام )..

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
551
النقاط
51
محل الإقامة
أسوأ بلاصة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله

الغياب عودة و ربما لا ..ولكن ما أرجع إليه دائما و إن طال غيابي و هدوئي و طالت عزلتي ، فإنهما "منتدى اللمة الجزائري" و "أناشيد و طرب الزمن الجميل" لكم أعشق كليهما ..

هكذا كانت أيامنا ، قبل صوت الجرس ، دائما ما ننشد و نغني ما يستحق أن نعطيه أصواتنا ..فن و عشق لا يموت ..

لقلبي : شاركت معكم شيئا جديدا ، خرجت من السواد إلى ما يمحوه 😁😂 @secret de coeur ارواحي هنا 😁😂 انتي قلتي ...

عليك مني السلام

أداء : Tama Aliche

قناتي على اليوتيوب: https://youtube.com/@Cha_Tima_Z?si=pmvHQ2UDUAAMegW8
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قولولي واش رايكم ...نحبكم كامل هنا ركزو على مولات الصوت 😂🤣🤣🤣
 
وعليك مني اطيب سلام اخيتي
ايه انا قلت
وانا لا اريدك ان تعيشي في سواد
نحب الاسود نعشقه
يليق بنا.. فخم.. انيق
لكن نستحق الكل ، والأجمل و الابهى

...

ايه اللمة عادت من الذكريات التي نحن ونريد الاحتفاظ بها ،، سنين مضت ولم يكن بيدنا ايقافها والوقوف عندها
هيا نلعب قبل المغرب كنت نفرح كي نغنيها. .
شكرا ي فاطم
 
قال secret de coeur:
وعليك مني اطيب سلام اخيتي
ايه انا قلت
وانا لا اريدك ان تعيشي في سواد
نحب الاسود نعشقه
يليق بنا.. فخم.. انيق
لكن نستحق الكل ، والأجمل و الابهى

...

ايه اللمة عادت من الذكريات التي نحن ونريد الاحتفاظ بها ،، سنين مضت ولم يكن بيدنا ايقافها والوقوف عندها
هيا نلعب قبل المغرب كنت نفرح كي نغنيها. .
شكرا ي فاطم
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شكرا لك.. وسلام مني إليك ..
نعم نحن نستحق الأجمل مثلنا 😊 .. ايا نروحو مالا باش مانزيدوش نشوفو الاسود هذا 😂🤣🤣🤣 برى قالك كاين غير الأضواء ليل نهار 😂😂🤣 الأسود مالقاش بلاصتو تم 😂😂🤣

للاسف اللمة راحت ورااااحت وراااحت كي راحو ناسها العزاز...خسااارة
هههههه هيا نلعب قبل المغرب 😂🤣🤣🤣 ياااو له من زمن جميل
العفو .. والشكر لك يا غالية ❤
 
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