ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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استراتيجية حبل الغسيل
أكثر استراتيجية شيوعا في التعليم يجب أن يعرفها كل أستاذ في الميدان
يمكن ان تستعمل مع تلاميذ السنة الأولى والثانية حتى الرابعة ابتدائي
يعلق خيط على السبورة يكتب في الملابس كلمات وتوضع أمام الغسالة ثم بأتي كل تلميذ ويعلق الملابس على الخيط " يحكمها بسمساسك القش "
تستعمل لقراءة كلمات حروف أرقام وحتى لترتيب كلمات للحصول على جمل ..
أما بالنسبة للمستويات الأعلى " رابعة ثالثة .." تستعمل لاستراتيجية العصف الذهني لترتيب أفكار او استخراجها أو .. تصنيف الأفعال والأسماء والحروف وحتى في الرياضيات لترتيب وقراءة الأعداد
يمكن ان تستعمل مع تلاميذ السنة الأولى والثانية حتى الرابعة ابتدائي
يعلق خيط على السبورة يكتب في الملابس كلمات وتوضع أمام الغسالة ثم بأتي كل تلميذ ويعلق الملابس على الخيط " يحكمها بسمساسك القش "
تستعمل لقراءة كلمات حروف أرقام وحتى لترتيب كلمات للحصول على جمل ..
أما بالنسبة للمستويات الأعلى " رابعة ثالثة .." تستعمل لاستراتيجية العصف الذهني لترتيب أفكار او استخراجها أو .. تصنيف الأفعال والأسماء والحروف وحتى في الرياضيات لترتيب وقراءة الأعداد