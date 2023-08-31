استراتيجية حبل الغسيل

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

استراتيجية حبل الغسيل ❤️


أكثر استراتيجية شيوعا في التعليم يجب أن يعرفها كل أستاذ في الميدان 🙄
يمكن ان تستعمل مع تلاميذ السنة الأولى والثانية حتى الرابعة ابتدائي
يعلق خيط على السبورة يكتب في الملابس كلمات وتوضع أمام الغسالة ثم بأتي كل تلميذ ويعلق الملابس على الخيط " يحكمها بسمساسك القش 😝"
تستعمل لقراءة كلمات حروف أرقام وحتى لترتيب كلمات للحصول على جمل ..
أما بالنسبة للمستويات الأعلى " رابعة ثالثة .." تستعمل لاستراتيجية العصف الذهني لترتيب أفكار او استخراجها أو .. تصنيف الأفعال والأسماء والحروف وحتى في الرياضيات لترتيب وقراءة الأعداد ❤️❤️

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