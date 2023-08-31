استراتيجية حبل الغسيل

أكثر استراتيجية شيوعا في التعليم يجب أن يعرفها كل أستاذ في الميدان

يمكن ان تستعمل مع تلاميذ السنة الأولى والثانية حتى الرابعة ابتدائي

" يعلق خيط على السبورة يكتب في الملابس كلمات وتوضع أمام الغسالة ثم بأتي كل تلميذ ويعلق الملابس على الخيط " يحكمها بسمساسك القش

تستعمل لقراءة كلمات حروف أرقام وحتى لترتيب كلمات للحصول على جمل ..