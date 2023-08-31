والمستغفرين بالأسحار





{قُلَ اَوْنَبِّئُكُم بْخَيْرٍ مِنْ ذلِـكُمْ لِلذِينَ اِتَّقَوْاْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اَللهِ وَ اَللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ15 اِلذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ اَلنّارِ16 اِلصَّابِرِينَ وَاِلصَّادِقِينَ وَاِلْقَانِتِينَ وَاِلْمُنْفِقِينَ وَاِلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَسْحَارِ17} ​



( قُلَ اَوْنَبِّئُكُم بْخَيْرٍ مِنْ ذلِـكُمْ ) أي قل يامحمد ءَأُخبركم بخير مما زُيِّن للناس من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها الزائل؟ والاستفهام للتقرير ( للذين اتقوا عند ربِّهم جنًّات تجري من تحتها الأنهار ) أي للمتقين يوم القيامة جناتٌ فسيحات تجري من خلال جوانبها وأرجائها الأنهار ( خالدين فيها ) أي ماكثين فيها أبد الآباد ( وأزاوج مطهرة ) أي منزهة عن الدنس والخبث، الحسي والمعنوي، لا يتغوطن ولا يتبولن ولا يحضن ولا ينفسن، ولا يعتريهن نساء الدنيا ( ورضوان من الله ) أي ولهم مع ذلك النعيم رضوان من الله وأَيُّ رضوان، وقد جاء في الحديث (( أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا )) ( والله بصير بالعباد ) أي عليم بأحوال العباد يعطي كلاً بحسب ما يستحقه من العطاء. ثُمّ بيَّن تعالى صفات هؤلاء المتقين الذين أكرمهم بالخلود في دار النعيم فقال : ( اِلذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا ) أي آمنا بك وبكتبك ورسلك ( فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ اَلنّار )أي اغفر لنا بفضلك ورحمتك ذنوبنا ونجنا من عذاب النار ( اِلصَّابِرِينَ وَاِلصَّادِقِينَ وَاِلْقَانِتِينَ ) أي الصابرين على البأساء والضراء، والصادقين في إيمانهم وعند اللقاء، والمطيعين لله في الشدة والرخاء ( وَاِلْمُنْفِقِينَ ) أي الذين يبذلون أموالهم في وجوه الخير( وَاِلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالاَسْحَار ) أي وقت السَّحَر قُبَيل طلوع الفجر



فائدة :



تخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، لأن النفس أصفى، والروح أجمع، والعبادة أشق فكانت أقرب إلى القبول، قال ابن كثير: كان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول: يا نافع هل جاء السَّحَر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح1



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1 مختصر ابن كثير 1/271

