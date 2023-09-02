تطبيقي حلوة بنينة مرمدة بجوز الهند ل أم وليد

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,752
- النقاط
- 2,306
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
مرحبا أعضاء و زوار منتدانا الكرام
منورين منتدى اللمة الجزائرية
نتمنى لكم أوقات ممتعة و رائعة
اليوم أردت مشاركتك حلوى قمت بصنعها عن وصفة لأم وليد
تابعوا الصور + لتفاصيل اكثر وضعت لكم رابط الفيديو
أما عن رأيي فالوصفة :
هي وصفة تستحق التجربة ساهلة و حتى لو كنتي مبتدئة فراح تنجح معك
و خرجت بنينة بزاف و لي عجبني اكثر هو انه العجينة تبقى كما هي في الفرن ما تسيح ما والو
منورين منتدى اللمة الجزائرية
نتمنى لكم أوقات ممتعة و رائعة
اليوم أردت مشاركتك حلوى قمت بصنعها عن وصفة لأم وليد
تابعوا الصور + لتفاصيل اكثر وضعت لكم رابط الفيديو
أما عن رأيي فالوصفة :
هي وصفة تستحق التجربة ساهلة و حتى لو كنتي مبتدئة فراح تنجح معك
و خرجت بنينة بزاف و لي عجبني اكثر هو انه العجينة تبقى كما هي في الفرن ما تسيح ما والو