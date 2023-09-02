تطبيقي حلوة بنينة مرمدة بجوز الهند ل أم وليد

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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منورين منتدى اللمة الجزائرية
نتمنى لكم أوقات ممتعة و رائعة
اليوم أردت مشاركتك حلوى قمت بصنعها عن وصفة لأم وليد
تابعوا الصور + لتفاصيل اكثر وضعت لكم رابط الفيديو



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أما عن رأيي فالوصفة :

هي وصفة تستحق التجربة ساهلة و حتى لو كنتي مبتدئة فراح تنجح معك
و خرجت بنينة بزاف و لي عجبني اكثر هو انه العجينة تبقى كما هي في الفرن ما تسيح ما والو 💕🤗
 
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