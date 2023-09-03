عزوف كبير عن المنتديات ما السبب؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مما لوحظ مؤخرا ، هناك عزوف كبير عن المنتديات بشتى انواعها ، مع ما تقدمه هذه الأخيرة من خدمات قيمة و مستوى رفيع،

إذا ولجت إلى أحدها ترى النشاط فيها يكاد يكون منعدما إذا لم نقل هو منعدما تماما في اغلبها، فصارت مع مرور الزمن كمدن خالية من آهليها..

و هو ما يحرق الاكباد كمدا مما آلت إليه بعدما كانت مفعمة بالنشاط مسايرة لما يدور في المجتمع و ما يجري من احداث عالمية،..

خاصة مع هذا الجيل الحاضر....

فإلى كل غيور عالم بقيمتها و أهميتها على المستوى الفردي و على المجتمع..

في رأيك إلى ما تعزو ذلك؟ و ما هي الأسباب المباشرة و غير المباشرة؟؟

و هل هناك آليات لنفخ الروح و إعادة إحيائها من جديد ؟؟

تحياتي. و شكرا