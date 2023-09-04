أنا عضو جديد هل من ترحيب

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ا

المتفائل بالخير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
16
محل الإقامة
مستغانم
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته 🖐️
اللهم إجعلني عند حسن ظن كل أعضاء المنتدى 🤲
تحياااااتي لكم جميعا ياأعضاء منتدى اللمة الجزائرية وشكرا 🤞
وشعاري في الإنضمام إليكم هو اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين ❣️
صلاة إجعلها اللهم بشارة توفيق وخير في المنتدى :giggle:
 
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