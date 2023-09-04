أنا عضو جديد هل من ترحيب

المتفائل بالخير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- مستغانم
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
اللهم إجعلني عند حسن ظن كل أعضاء المنتدى
تحياااااتي لكم جميعا ياأعضاء منتدى اللمة الجزائرية وشكرا
وشعاري في الإنضمام إليكم هو اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين
صلاة إجعلها اللهم بشارة توفيق وخير في المنتدى
اللهم إجعلني عند حسن ظن كل أعضاء المنتدى
تحياااااتي لكم جميعا ياأعضاء منتدى اللمة الجزائرية وشكرا
وشعاري في الإنضمام إليكم هو اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين
صلاة إجعلها اللهم بشارة توفيق وخير في المنتدى