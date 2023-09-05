في وطني :

يستحي الرجل أن يغازل زوجته أمام أطفاله ولكن يضربها أمامهم !

في وطني :

لا تستطيع الزوجه أن تأتمن زوجها على سر يخص أسرتها لأنها تعلم أنه سيعايرها به يوماً .

في وطني :

نستحي من الحب ونجاهر بالكراهيه نعتبر الإحتيال شطارة والأمانه تفاهة .

في وطني :

تباع الكتب على الأرصفة محملة بالغبار والأتربة وعبق رائحة السيارات وتباع الأحذية في محلات مكيفة وتمسح كل يوم فسلام على أمة إقرأ ..

في وطني :

خمسة أشياء يحفظها الرجل :

الرجال قوامون على النساء

ومثنى وثلاث ورباع

وإن كيدهن عظيم

وللذكر مثل حظ الأنثيين

والنساء ناقصات عقل ودين

في وطني :

خمسة ينساها الرجل :

خيركم خيركم لأهله

ورفقا بالقوارير

وأستوصوا بالنساء خيراً

وما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهم إلا اللئيم

ولن تعدلوا ولو حرصتم

في وطني :

الحب = حرام

السب = حلال

العادات = واجبة

العبادات = جائزة

المرأة = عورة

الرجل = سلطة

الواثق = مغرور

الموهبة = يجب أن تدفن

في وطني :

يستشهد بائع الزهور

ويعتقل بائع الخضار

ويجرح بائع البقالة

كل الباعة في وطني مستهدفين إلا باعة الوطن فهم بالأمن والترف ينعمون

في وطني :