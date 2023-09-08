المسابقة مفتوحة إكتشاف الشخصية المجهولة ؟

من أنا

من أنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم
مساكم كرموس وفقوس ومعدنوس
انا اختكم/خوكم الانونيموس ههههههه

اتصلت بيا اختكم اورجوانوس للمشاركة في افتتاح مسابقة دافيوس
قلتلها نعم اسيوس 🤣🤣

ساكنة ولا ساكن ههههه معاكم فالمنتدوس
نحب الذهب والسردينوس 😉🤣

نشارككم افراحي نوس وعمري شاركت احزانيوس لواحد غير ربي 😂😂🤣

نفرح ولا نحزن خطرة فالشهريروس ;)☺️🤣🤣🤣
ممكن بسبب الفلوووس ههههههه انتبهو فيها تمويهوس ☺️🤣🤣🤣🤣

هيا المحقيقينوس الفايقينوس ههههههه من تكون او يكون انونيموس هههههههههه

مع تحيات قلشينوس قطيطاطيوس 😂🤣

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التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة

يعني نهار الاول تسألو والنهار الثاني تبداو تحطو توقعاتكم هنا
 
قال الامين محمد:
اممممم مجرموس حاب تدوخنوس
خبرنوس

عضو عادي ام ادارييوس
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المشاكس مراهش يرد
قاعد مخبي و
راسك غير عرفتو في زوج كلمات
كي نكتشفوه نقولهم امام الملأ
معندو وين يهرب
انه اداري على ما أظن ;);)
 
قال أرجوان:
نبدأ أنا ي الأخ/ت من أنا


بأسئلتي

من انا اكثر المواضيع التي تشارك بها كثيرا هنا؟

ماهو اقرب شخص لك في المنتدى؟؟

وهل لديك مدونة؟؟؟
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نجاوبك على الاقسام الي نشارك فيها,المواضيع غدوة اليوم يزربو يفيقو ههههههههه
نشارك في منتدى مشكلتي + المنتدى العام + كنت بكري نشارك في منتدى الشريعة خلاص 😁:ROFLMAO:
الاشخاص كاين بزاف ولكن نذكر منهم الي نعرفهم وقراب ليا ونعتبرهم اخوتي هم السلطانة وخويا محمد وسكون الفجر
المدونة ماعنديش;)😁

قال السلطانة:
@من أنا


شحال راه عمرك في العشرينات ولا التلاثينات ولااكبر ؟

وقتاه سجلت في اللمة واش من عام ؟
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عمري بين العشرينات والثلاثينات وغدوة نقربلك شويا :ROFLMAO:
سجلت في منتدى اللمة قبلك وخلاص ههههههههههههه

قال Fethi.dz:
واش اسمك , عمرك, محل الاقامة, الحالة المدنية, المستوى التعليمي ؟؟ رايح نخطبلك :-p

س / كم هو ترقيم ولايتك ؟
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اواه كنقول الاسم يفيقو هههههههه
العمر بين العشرينات والثلاثينات وغدوة نقربلكم شويا كما قلت لختي السلطانة 😁:ROFLMAO:
الحالة المدنية والاقامة لالا او هذا خويا طوووول
المستوى التعليمي جاميعوس :ROFLMAO:
ترقيم ولايتي حاول بالايبي بوس :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

قال secret de coeur:
هاني جيت
وراه باين :cool::cool:
قولي حضرة العميل المتخفي عندك اطفال؟
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لالا مازلي عازيبوس ههههههههههههه

قال الامين محمد:
اممممم مجرموس حاب تدوخنوس
خبرنوس

عضو عادي ام ادارييوس
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ماتدوخينوس يا اخيوس هههههههه
وسؤالك مخالف لقوانين المسابقة وهي عدم السؤوال على نوعية العضوينوس هههههههههه
 
هاي مخادع مراكش تجاوب بنزاهة
هاااي ربي يحاسبك o_O

كمية تدليس كبييييييييرة
سيدي الحكم اعارض
ها ماتديناش بعيد بالإحتمالات وتدي فينا وتجيب
انا دك قاع نسييني عليك بلي نتا نتا هههه
 
ههههههه
صحا انت من الغرب الجزايري ام من شرقه او وسطه
خبرنا عن بعض مواهبك
كرة قدم
رسم
تصوير
كتابة
تحب البرسا ام الريال ام المولودية ،،،،،،،،،،،،
هههههه راني قريب نحكمك هههههه مجرميوس
 
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