السلام عليكم
مساكم كرموس وفقوس ومعدنوس
انا اختكم/خوكم الانونيموس ههههههه
اتصلت بيا اختكم اورجوانوس للمشاركة في افتتاح مسابقة دافيوس
قلتلها نعم اسيوس
ساكنة ولا ساكن ههههه معاكم فالمنتدوس
نحب الذهب والسردينوس
نشارككم افراحي نوس وعمري شاركت احزانيوس لواحد غير ربي
نفرح ولا نحزن خطرة فالشهريروس
ممكن بسبب الفلوووس ههههههه انتبهو فيها تمويهوس
هيا المحقيقينوس الفايقينوس ههههههه من تكون او يكون انونيموس هههههههههه
مع تحيات قلشينوس قطيطاطيوس
مساكم كرموس وفقوس ومعدنوس
انا اختكم/خوكم الانونيموس ههههههه
اتصلت بيا اختكم اورجوانوس للمشاركة في افتتاح مسابقة دافيوس
قلتلها نعم اسيوس
ساكنة ولا ساكن ههههه معاكم فالمنتدوس
نحب الذهب والسردينوس
نشارككم افراحي نوس وعمري شاركت احزانيوس لواحد غير ربي
نفرح ولا نحزن خطرة فالشهريروس
ممكن بسبب الفلوووس ههههههه انتبهو فيها تمويهوس
هيا المحقيقينوس الفايقينوس ههههههه من تكون او يكون انونيموس هههههههههه
مع تحيات قلشينوس قطيطاطيوس