قال أرجوان: نبدأ أنا ي الأخ/ت من أنا





بأسئلتي



من انا اكثر المواضيع التي تشارك بها كثيرا هنا؟



ماهو اقرب شخص لك في المنتدى؟؟



وهل لديك مدونة؟؟؟ إضغط للتوسيع...

قال السلطانة: @من أنا





شحال راه عمرك في العشرينات ولا التلاثينات ولااكبر ؟



وقتاه سجلت في اللمة واش من عام ؟ شحال راه عمرك في العشرينات ولا التلاثينات ولااكبر ؟وقتاه سجلت في اللمة واش من عام ؟ إضغط للتوسيع...

قال Fethi.dz:



س / كم هو ترقيم ولايتك ؟ واش اسمك , عمرك, محل الاقامة, الحالة المدنية, المستوى التعليمي ؟؟ رايح نخطبلكس / كم هو ترقيم ولايتك ؟ إضغط للتوسيع...

قال secret de coeur:

وراه باين

قولي حضرة العميل المتخفي عندك اطفال؟ هاني جيتوراه باينقولي حضرة العميل المتخفي عندك اطفال؟ إضغط للتوسيع...

قال الامين محمد: اممممم مجرموس حاب تدوخنوس

خبرنوس



عضو عادي ام ادارييوس إضغط للتوسيع...

نجاوبك على الاقسام الي نشارك فيها,المواضيع غدوة اليوم يزربو يفيقو هههههههههنشارك في منتدى مشكلتي + المنتدى العام + كنت بكري نشارك في منتدى الشريعة خلاصالاشخاص كاين بزاف ولكن نذكر منهم الي نعرفهم وقراب ليا ونعتبرهم اخوتي هم السلطانة وخويا محمد وسكون الفجرالمدونة ماعنديشعمري بين العشرينات والثلاثينات وغدوة نقربلك شوياسجلت في منتدى اللمة قبلك وخلاص هههههههههههههاواه كنقول الاسم يفيقو ههههههههالعمر بين العشرينات والثلاثينات وغدوة نقربلكم شويا كما قلت لختي السلطانةالحالة المدنية والاقامة لالا او هذا خويا طوووولالمستوى التعليمي جاميعوسترقيم ولايتي حاول بالايبي بوسلالا مازلي عازيبوس هههههههههههههماتدوخينوس يا اخيوس ههههههههوسؤالك مخالف لقوانين المسابقة وهي عدم السؤوال على نوعية العضوينوس هههههههههه