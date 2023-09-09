لاعبو الخضر يتضامنون مع الشعب المغربي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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سارع لاعبو المنتخب الوطني، إلى إعلان تضامنهم المطلق مع الشعب المغربي، عقب الزلزال، الذي ضرب سهرة أمس الجمعة، مختلف أرجاء البلاد، وخلف إلى حد الساعة أزيد من 800 حالة وفاة.


وعبر لاعبو الخضر، سواء المتواجدين بتربص قسنطينة، وحتى الغائبين لأسباب فنية، ونقص المنافسة، عن تضامنهم مع الشعب المغربي.

وأطلق نبيل بن طالب، وعدد من العناصر الوطنية، صورا لـ”زلزال” المغرب، عبر خاصية “ستوري” في حساباتهم الشخصية على “أنستغرام” ترحموا من خلالها على أرواح الضحايا، كما تمنوا الشفاء للجرحى، معلنين تضامنهم التام مع الشعب المغربي.


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هكذا يفعل أبناء الشعب و أبناء الجزائر
بارك الله فيك اختي الكريمة على الموضوع الرائع
 
لن أتضامن مع أي مغربي بحكم انخراط جل الرعايا المغاربة في حملات تكالب واستهزاء بشهداء الجزائر وتنمر على جماجم أبطال مقاومتنا الشعبية وقذف المحصنات من حرائر بلدي
 
قال حفياد آدم:
لن أتضامن مع أي مغربي بحكم انخراط جل الرعايا المغاربة في حملات تكالب واستهزاء بشهداء الجزائر وتنمر على جماجم أبطال مقاومتنا الشعبية وقذف المحصنات من حرائر بلدي
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هؤلاء الذين سبوا الجزائر لا يمثلون المغاربة الاحرار الشرفاء منهم لأن المغاربة الاحرار الشرفاء يحبون الجزائر ، والله رأيت مغاربة احرار اي الريف المغربي الحر هم من يحبون الجزائر
 
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