أنـا مع إلغاءالولائـم فـي العزاء والجنائز

سعد606

سعد606

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ذكر
- ياعجابة رجل يفقد أمه أو أبيه أو أحد من عائلته وهوما في حزن كبير تلقاهم يجريو في الساعات الأولى من الوفات باه يديرو عشاء وغداء مدة ثلاث أيام أو أكثر .. ممكن حالتهم المادية متسمحش وتعب وحزن وممكن ضيق المنزل .... وتلقى المعزيين يجيو وياكلوا ويتقهواو ويشيخوا و عادي....
- على الأئمة التدخل وإلغاء هذه العادة . الصدقة للميت ليست بهذه الطريقة وليست في ذلك الوقت بالذات .
 
قال سعد606:
- ياعجابة رجل يفقد أمه أو أبيه أو أحد من عائلته وهوما في حزن كبير تلقاهم يجريو في الساعات الأولى من الوفات باه يديرو عشاء وغداء مدة ثلاث أيام أو أكثر .. ممكن حالتهم المادية متسمحش وتعب وحزن وممكن ضيق المنزل .... وتلقى المعزيين يجيو وياكلوا ويتقهواو ويشيخوا و عادي....
- على الأئمة التدخل وإلغاء هذه العادة . الصدقة للميت ليست بهذه الطريقة وليست في ذلك الوقت بالذات .
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ك يموت واحد من عائلتك لا تعمل الصدقة
كرأيي الشخصي
انا راسي شاوي مام يفتيو فها نديرها انا حر في نفسي​
 
العزائم أكثرها فيها شرك و دعاء غير الله انا مع الذين ضدها من أصلها و فصلها
 
ما قدرناش نغيرها كل المحاولات باءت بالفشل
خصوصا تواجد اهل البلدة في بيت العزاء
ياكلوا و يشربوا بلا حشمة او حيا

اكل ممزوج بدموع النسوة المكلومة و الله عيب
 
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