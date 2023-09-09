أنـا مع إلغاءالولائـم فـي العزاء والجنائز

- ياعجابة رجل يفقد أمه أو أبيه أو أحد من عائلته وهوما في حزن كبير تلقاهم يجريو في الساعات الأولى من الوفات باه يديرو عشاء وغداء مدة ثلاث أيام أو أكثر .. ممكن حالتهم المادية متسمحش وتعب وحزن وممكن ضيق المنزل .... وتلقى المعزيين يجيو وياكلوا ويتقهواو ويشيخوا و عادي....

- على الأئمة التدخل وإلغاء هذه العادة . الصدقة للميت ليست بهذه الطريقة وليست في ذلك الوقت بالذات .