أبل أيفون 15 - Apple iPhone 15 لأول مرة بمدخل USBC منذ انطلاقته

Fethi.dz

Fethi.dz

❞ الحمد لله حمدًا كثيرًا ❝
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


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بعد يومين من الآن ومن السيليكون فالي مقر شركة أبل - Apple يتم ازاحة الستار على الجيل الجديد من هواتف الأيفون والذي سيحمل الرقم 15 من سلسلة هذه الهواتف.
اهم المميزات التي ستنفرد بها هذه النسخة بعد هو حصولها على منفد جديد USBC بعد ان اعتدنا عليها منذ انطلاقها بمنفد Lightning (هذا التغيير جاء بعد فرض الاتحاد الاوربي على مصنعي الهواتف الذكية توحيد مدخل الشاحن / الداتا لــ USBC).
من التوقع ان تكون الاصدارات كالتالي:
  • ايفون 15 / iPhone 15​
  • ايفون 15 ماكس / iPhone 15 Max​
  • ايفون 15 برو / iPhone 15 Pro​
  • ايفون 15 برو ماكس / iPhone 15 Pro max​

تاريخ الحدث هو 9/12 على الساعة 10:00am PT (6:00pm بتوقيت الجزائر)

رابط متابعة الحدث: Apple Events

 
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