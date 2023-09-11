السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
واش حوالكم يا سكان المملكة االحاضر يعلم الغايب راهو جاكم الانونيييم تو ربي ينقص من عمركم ويزيد في عمرووا و راه يسلم عليكم ونتوما مسلمين عليه
يعني فقتوله ادمووس وجبدتيه يا سوكري يادرا رح تعرفو انونيم 2
المهم قالكم @Hakan رح يجبدني شكله تحمس زيادة يلا خلونا نشوف شطاررتكم
و راهي تقولكم مولاتي ارجوان لي يربح يدي وسام ويا ويلكم وسواد ليلكم تخالفو القوانين
انااا
ولد/بنت اللمة
مواضيعي في المنتدى قليلة لانو نعجز اكتب كتير
و لنفس السبب تجدونني اشارك في المواضيع بردود قصيرة
وضعي مع المنتدى راني هنا راني رحت عندي موسم اظهر فيه و ارجع اختفي
شكون انا
واش حوالكم يا سكان المملكة االحاضر يعلم الغايب راهو جاكم الانونيييم تو ربي ينقص من عمركم ويزيد في عمرووا و راه يسلم عليكم ونتوما مسلمين عليه
يعني فقتوله ادمووس وجبدتيه يا سوكري يادرا رح تعرفو انونيم 2
المهم قالكم @Hakan رح يجبدني شكله تحمس زيادة يلا خلونا نشوف شطاررتكم
و راهي تقولكم مولاتي ارجوان لي يربح يدي وسام ويا ويلكم وسواد ليلكم تخالفو القوانين
انااا
ولد/بنت اللمة
مواضيعي في المنتدى قليلة لانو نعجز اكتب كتير
و لنفس السبب تجدونني اشارك في المواضيع بردود قصيرة
وضعي مع المنتدى راني هنا راني رحت عندي موسم اظهر فيه و ارجع اختفي
شكون انا