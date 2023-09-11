المسابقة مفتوحة اكتشاف الشخصية المجهولة (2)

من أنا

من أنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
11
النقاط
3
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
واش حوالكم يا سكان المملكة االحاضر يعلم الغايب راهو جاكم الانونيييم تو ربي ينقص من عمركم ويزيد في عمرووا و راه يسلم عليكم ونتوما مسلمين عليه
يعني فقتوله ادمووس وجبدتيه يا سوكري يادرا رح تعرفو انونيم 2
المهم قالكم @Hakan رح يجبدني شكله تحمس زيادة يلا خلونا نشوف شطاررتكم
و راهي تقولكم مولاتي ارجوان لي يربح يدي وسام ويا ويلكم وسواد ليلكم تخالفو القوانين 🙃

انااا
ولد/بنت اللمة
مواضيعي في المنتدى قليلة لانو نعجز اكتب كتير
و لنفس السبب تجدونني اشارك في المواضيع بردود قصيرة
وضعي مع المنتدى راني هنا راني رحت عندي موسم اظهر فيه و ارجع اختفي
شكون انا 🤔
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يرجى الاعتماد على طرح الأسئلة الغير مباشرة لمزيد من الاثارة والتشويق .

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .
 
اهلا اهلا نمبر تو
رقمك تنين وقاعد تتشرط علينا 😂🤣😅
شوف باين بلي عضو شوية قديم ولا قدييييييم ، المعجازين الي طاب جنانهم هوما يكتبو هنا
هيا قولنا واش هي الاقسام الي تنشط فيها.
عندك تحديث حالات خاصة ؟
تعرفني ؟ حكينا من قبل ؟
 
ياخويا رجعت تحريشة عند الانونيموس ،المهم نبدا الأسئلة نتاعي :

وقتاه العرس نتاعي 😑 ؟

القسم لي فيه مشاركاتك ؟

علاه ماراكش تشارك بزاف وش حاسب روحك 😡 ..
شاركت في مواضيعي نتاع المدونات ولا ؟

تعرفني كانت بيناتنا رسائل 🙄 ؟
 
السلام عليكم

السؤال 1 / افضل قسم , منتدى , ركن تنشط / تنشطين فيه ؟

السؤال 2 /ما هو لون العضوية الاساسة في اللمة ؟
 
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