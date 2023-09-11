يرجى الاعتماد على طرح الأسئلة الغير مباشرة لمزيد من الاثارة والتشويق .



ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها

كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:

-ما اذا كان ذكر او انثى

-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي

-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ

-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع

قبل 24ساعة فقط للأسئلة

-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .



// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .