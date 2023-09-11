التلفزيون الجزائري: 3 طائرات بمطار بوفاريك العسكري تستعد لنقل مساعدات وفريق للحماية المدنية إلى المغرب



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آخر المستجدات حول زلزال المغرب:- خصصت السلطات الجزائرية 3 طائرات، لإرسالها الى المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش حيث يتواجد عناصر الحماية المدنية في هذه اللحظات بمطار بوفاريك العسكري، قبل الإنطلاق الى المغرب.- تم تخصيص طائرتين لشحن الأدوية والأفرشة والمواد الغذائية ومساعدات لوجستية ومادية مستعجلة، فيما تم تخصيص طائرة لنقل عناصر الحماية المدنية والتجهيزات المخصصة للبحث والإنقاذ.- ستقلع الطائرات عند الحصول على الضوء الأخضر من طرف الخارجية المغربية.- هذا القرار من السلطات العليا، بعد إعلان وزير العدل المغربي بقبول المساعدات الجزائرية.(( موقف إنساني مشرف للجزائر يتجاوز الخلافات السياسية بين البلدين الجارين، وإن شاء الله يكون لبنة وبادرة خير لمستقبل أفضل ))