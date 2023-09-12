مباراة ودية : المنتخب الجزائري ضد السنغال

Fethi.dz
❞ الحمد لله حمدًا كثيرًا ❝
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سهرة يوم الثلاثاء على الساعة 8:00pm بتوقيت الجزائر
ستنقل القناة الجزائرية المبارة الودية المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونضيره السنغالي في معقل الاخير ملعب عبد الله والي بدكار.
شاركنا الاستطلاع: هل تتوقع وجه مغاير لكتيبة بلماضي بعد التعادل الاخير مع منتخب تنزانيا؟
شركنا في الاستطلاع اعلى الموضوع.
سهرة يوم الثلاثاء على الساعة 8:00pm بتوقيت الجزائر
ستنقل القناة الجزائرية المبارة الودية المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونضيره السنغالي في معقل الاخير ملعب عبد الله والي بدكار.
شاركنا الاستطلاع: هل تتوقع وجه مغاير لكتيبة بلماضي بعد التعادل الاخير مع منتخب تنزانيا؟
شركنا في الاستطلاع اعلى الموضوع.