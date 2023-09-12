مباراة ودية : المنتخب الجزائري ضد السنغال

توقعك لنتيجة المباراة الودية بين الجزائر و السنغال ؟

  • فوز الجزائر 🇩🇿

  • فوز السنغال 🇸🇳

  • تعادل

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Fethi.dz

Fethi.dz

❞ الحمد لله حمدًا كثيرًا ❝
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7 أوت 2006
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سهرة يوم الثلاثاء على الساعة 8:00pm بتوقيت الجزائر
ستنقل القناة الجزائرية المبارة الودية المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونضيره السنغالي في معقل الاخير ملعب عبد الله والي بدكار.

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