طلبيتي من موقع Shein وصلت [صور]

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,261
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
سلاااام واش حوالكم 😁
بون كنت طلبت من أسبوع طلبية من موقع Shein
ووصلوني من يومين واليوم وين قدرت نصور

الأغراض لي طلبتها للبحر دونك هذا واش وصلني

https://www.tiktok.com/video/7277806939281640709

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وهذو لا علاقة بالبحر جيست نحتاجهم 😅

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أما عن رأيي، نعتبرهم ملاح خاصة مقارنة بسعرهم لي يعتبر لاباس بيه ويفو بالغرض بالنسبة ليا

وسلااااام :giggle:
 

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