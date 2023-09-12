طلبيتي من موقع Shein وصلت [صور]

سلاااام واش حوالكمبون كنت طلبت من أسبوع طلبية من موقع Sheinووصلوني من يومين واليوم وين قدرت نصورالأغراض لي طلبتها للبحر دونك هذا واش وصلنيوهذو لا علاقة بالبحر جيست نحتاجهمأما عن رأيي، نعتبرهم ملاح خاصة مقارنة بسعرهم لي يعتبر لاباس بيه ويفو بالغرض بالنسبة لياوسلااااام