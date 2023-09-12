طلبيتي من موقع Shein وصلت [صور]

الورد الأحمر
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- 6 مارس 2008
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- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
سلاااام واش حوالكم
بون كنت طلبت من أسبوع طلبية من موقع Shein
ووصلوني من يومين واليوم وين قدرت نصور
الأغراض لي طلبتها للبحر دونك هذا واش وصلني
وهذو لا علاقة بالبحر جيست نحتاجهم
أما عن رأيي، نعتبرهم ملاح خاصة مقارنة بسعرهم لي يعتبر لاباس بيه ويفو بالغرض بالنسبة ليا
وسلااااام
بون كنت طلبت من أسبوع طلبية من موقع Shein
ووصلوني من يومين واليوم وين قدرت نصور
الأغراض لي طلبتها للبحر دونك هذا واش وصلني
وهذو لا علاقة بالبحر جيست نحتاجهم
أما عن رأيي، نعتبرهم ملاح خاصة مقارنة بسعرهم لي يعتبر لاباس بيه ويفو بالغرض بالنسبة ليا
وسلااااام