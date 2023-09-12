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مشكلتي مصيبتي مصيبة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
768
النقاط
51
مصيبتي هي ان الوالدة مقاطعتني
لا تسأل عني و لا تهاتفني و لا تزور بيتي
لا اتذكر انها عانقتي او نمت بحضنها او نادتني
او اشتاقتلي في غيابي
او ادمعت فرحا لي او حزنا علي
لا تهتم لأفراحي
و لا لأحزاني
على عكس ما تفعله من بقية اخواني و هم اربع اخوات و ثلاث اخوة
تزورهم و تسأل عنهم و تعرف احوالهم
و تقف معاهم و تعزمهم في البيت الكبير هم و اولادهم
و تفرح بلقياهم و تحزن و تشتاق في غيابهم و تهاتفهم
تعرضت لكثير من الحالات الصعبة و المواقف و لم تقف معي
و لم تنزل دمعة من عينها
و فرحت و جاء ما يفرحني و تخلفت و لم تأتيني و لم تفرح معي

اصبحت اشك انها والدتي
لا تتعاطف معي و لا تحن علي

لا اعرف كيف يكون حضن الوالدة و لا كيف عناقها
لم اجربه و لم اشم صدرها و لا ريحها
و لا صوتها و هي تاديني باسمي كبقية الامهات لم يحدث هذا

لا اعرف كيف اتصرف و هي تهمشني
و لست عاقا لها خصوصا في السابق كنت ازورها و اجلس معها
و اتكلم معها و اشتكي لها
لكنه كل مرة تفعل امور تدفعني الى الحزن

تغتابني عند اقاربي و عند اخواني
و كلما طلبت منها حاجة ردتني

و الله حتى اذا لم يكن في بيتي أكل و طلبت منها حاجة ما تعطيي

حزين والله و تعباان والله

خايف من الله و خايف تموت او اموت و نحن على هاته الحالة

حاولت التقرب منها بكل الطرائق دون جدوى

عزمتها و لا راحت رجعت احقد من زمان

حاولت زوجتي تراضيها بكل الطرق و لم ترضى

دخلت زوجتي المشفى و لم تزرها و لم تحتضن اولادي في غياب زوجتي

ولدايا الصغيرين اصبحا لا يعرفانها و لا يعرفان انها جدتهما
لأنها لم تحضر لا لميلادهما و لم تعانقهنا و لم تحن عليهما مطلقا

بل لها علي ديون هي و بقية الاخوة و الاخوات و العايلة دفعتهم للمطالبة بامواهم
و عملوا علي ضغوطات حتى بعت بعض من لوازم بيتي
و انا اسدد كل شهر قسط من الديون و لم ترحمني و لم تراعي حال اهلي و لا عوزي و لا فاقتي
و لا مصاريف الدنيا

ربي يصلح ما بيني و بين اهلي
و الله خايف من الله
 
لا يسعني سوى القول لا تستسلم من محاولاتك في التقرب منها، حاول معرفة السبب بالسؤال المباشر. اجلس معها كلمها بخصوص هذا الجفاء بينكما.

أحيانا يصدر منا فعل أو قول او حتى مجرد حركة يعتبرها الطرف الآخر شيئا كبيرا فيبني بيننا وبينه جدارا صلبا! ربما العلاقات من نوع الأم وأبنائها من المفروض أنها لا تخضع لهذا القانون لكن نحن لا نعلم مسألة القلوب.

في الأخير مهما كانت النتيجة، أنظر لما لديك ولا تجري خلف ما ليس لديك، قلت أن لديك أطفال، ما لم تعشه مع أمك عوضه في أبنائك وامنحهم أبوة رائعة ولا تقصر معهم.

الله يحنن لقلوب 🙂
 
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