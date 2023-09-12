مصيبتي هي ان الوالدة مقاطعتني

لا تسأل عني و لا تهاتفني و لا تزور بيتي

لا اتذكر انها عانقتي او نمت بحضنها او نادتني

او اشتاقتلي في غيابي

او ادمعت فرحا لي او حزنا علي

لا تهتم لأفراحي

و لا لأحزاني

على عكس ما تفعله من بقية اخواني و هم اربع اخوات و ثلاث اخوة

تزورهم و تسأل عنهم و تعرف احوالهم

و تقف معاهم و تعزمهم في البيت الكبير هم و اولادهم

و تفرح بلقياهم و تحزن و تشتاق في غيابهم و تهاتفهم

تعرضت لكثير من الحالات الصعبة و المواقف و لم تقف معي

و لم تنزل دمعة من عينها

و فرحت و جاء ما يفرحني و تخلفت و لم تأتيني و لم تفرح معي



اصبحت اشك انها والدتي

لا تتعاطف معي و لا تحن علي



لا اعرف كيف يكون حضن الوالدة و لا كيف عناقها

لم اجربه و لم اشم صدرها و لا ريحها

و لا صوتها و هي تاديني باسمي كبقية الامهات لم يحدث هذا



لا اعرف كيف اتصرف و هي تهمشني

و لست عاقا لها خصوصا في السابق كنت ازورها و اجلس معها

و اتكلم معها و اشتكي لها

لكنه كل مرة تفعل امور تدفعني الى الحزن



تغتابني عند اقاربي و عند اخواني

و كلما طلبت منها حاجة ردتني



و الله حتى اذا لم يكن في بيتي أكل و طلبت منها حاجة ما تعطيي



حزين والله و تعباان والله



خايف من الله و خايف تموت او اموت و نحن على هاته الحالة



حاولت التقرب منها بكل الطرائق دون جدوى



عزمتها و لا راحت رجعت احقد من زمان



حاولت زوجتي تراضيها بكل الطرق و لم ترضى



دخلت زوجتي المشفى و لم تزرها و لم تحتضن اولادي في غياب زوجتي



ولدايا الصغيرين اصبحا لا يعرفانها و لا يعرفان انها جدتهما

لأنها لم تحضر لا لميلادهما و لم تعانقهنا و لم تحن عليهما مطلقا



بل لها علي ديون هي و بقية الاخوة و الاخوات و العايلة دفعتهم للمطالبة بامواهم

و عملوا علي ضغوطات حتى بعت بعض من لوازم بيتي

و انا اسدد كل شهر قسط من الديون و لم ترحمني و لم تراعي حال اهلي و لا عوزي و لا فاقتي

و لا مصاريف الدنيا



ربي يصلح ما بيني و بين اهلي

و الله خايف من الله