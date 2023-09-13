خالص تعازينا لأهلنا في ليبيا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 16,066
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات
والعواصف التي تسبب بها الإعصار
الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف ، وألحاق أضرارا جسيمة
في الممتلكات
و نعلن عن خالص تضامننا معهم و وقوفنا إلى جانبهم وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة من كل مكروه
أهلنا في ليبيا الغالية
قلوبنا معكم..
ودعواتنا أن يخفف الله مصابكم ويرحم موتاكم..
و حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء..
وأدام أمنهم وسلامتهم..
مع امنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين
والعواصف التي تسبب بها الإعصار
الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف ، وألحاق أضرارا جسيمة
في الممتلكات
و نعلن عن خالص تضامننا معهم و وقوفنا إلى جانبهم وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة من كل مكروه
أهلنا في ليبيا الغالية
قلوبنا معكم..
ودعواتنا أن يخفف الله مصابكم ويرحم موتاكم..
و حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء..
وأدام أمنهم وسلامتهم..
مع امنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين