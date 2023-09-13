خالص تعازينا لأهلنا في ليبيا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,066
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
خالص تعازيها وتضامنها مع دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات
والعواصف التي تسبب بها الإعصار
الذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف ، وألحاق أضرارا جسيمة
في الممتلكات

و نعلن عن خالص تضامننا معهم و وقوفنا إلى جانبهم وندعو الله عز وجل لهم بالسلامة من كل مكروه

أهلنا في ليبيا الغالية
قلوبنا معكم..
ودعواتنا أن يخفف الله مصابكم ويرحم موتاكم..

و حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء..
وأدام أمنهم وسلامتهم..

مع امنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين
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