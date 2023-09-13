جدار اقتباسات -Quotations

يڨول ناصر الوبير :



أشهد ان الله عطر وجهك قبول

كل ما اشوفه اشوف العافيه

جيتك وصدري من اللهفة يطول

ممتلي شوق و مشاعر دافيه

سامح الله عقرب الساعه عجول

نصف ساعة ! والله ماهي كافيه

أنت حتى الشعر في وصفك خجول

كل كلمة في سموك وافيه

من كثر ما رمشك الناعس كسول

كأن عينك في هدبها غافية

نصف ساعة ،ساهي بوجهك وأڨول

أشهد أن وجهك يجيب العافية ..​