جدار اقتباسات -Quotations

secret de coeur
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 5,125
- النقاط
- 356
- محل الإقامة
- Purple
- الجنس
- أنثى
تركنا المنتديات وصارت صفحات التواصل الاجتماعي ملاذا للجميع.
نصادف الكثير من الاقوال ، حكم ،كلام جميل ، ذرر ، متناثرة هنا وهناك
اقتبس وانسخ لنا ما راق لك
دعنا نتشارك حروفا جميلة
فيها من يبعث امل
وفي البعض منها عبر
بأي لغة كانت
لا تنسى ذكر المصدر
لتكن مدونة للجميع وكأنما جدارا
ليوثق ماقيل في الدنيا
على مر الزمن .
لتكن صفحة كل عضو لربما يسجل الدخول للمنتدى حين يمر عبر شاشة هاتفه مايستحق المشاركة معنا.
نصادف الكثير من الاقوال ، حكم ،كلام جميل ، ذرر ، متناثرة هنا وهناك
اقتبس وانسخ لنا ما راق لك
دعنا نتشارك حروفا جميلة
فيها من يبعث امل
وفي البعض منها عبر
بأي لغة كانت
لا تنسى ذكر المصدر
لتكن مدونة للجميع وكأنما جدارا
ليوثق ماقيل في الدنيا
على مر الزمن .
لتكن صفحة كل عضو لربما يسجل الدخول للمنتدى حين يمر عبر شاشة هاتفه مايستحق المشاركة معنا.