جدار اقتباسات -Quotations -

secret de coeur

secret de coeur

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,125
النقاط
356
محل الإقامة
Purple
الجنس
أنثى
تركنا المنتديات وصارت صفحات التواصل الاجتماعي ملاذا للجميع.
نصادف الكثير من الاقوال ، حكم ،كلام جميل ، ذرر ، متناثرة هنا وهناك

اقتبس وانسخ لنا ما راق لك
دعنا نتشارك حروفا جميلة
فيها من يبعث امل
وفي البعض منها عبر

بأي لغة كانت
لا تنسى ذكر المصدر 😊😉

لتكن مدونة للجميع وكأنما جدارا
ليوثق ماقيل في الدنيا
على مر الزمن .

لتكن صفحة كل عضو لربما يسجل الدخول للمنتدى حين يمر عبر شاشة هاتفه مايستحق المشاركة معنا.

🌹 🌹
 
I cried when I had no shoes,but I stoped" crying when I saw a man without legs.Life is full blessings,sometime we don’t value it-" Shakespeare
 
يڨول ناصر الوبير :

أشهد ان الله عطر وجهك قبول
كل ما اشوفه اشوف العافيه
جيتك وصدري من اللهفة يطول
ممتلي شوق و مشاعر دافيه
سامح الله عقرب الساعه عجول
نصف ساعة ! والله ماهي كافيه
أنت حتى الشعر في وصفك خجول
كل كلمة في سموك وافيه
من كثر ما رمشك الناعس كسول
كأن عينك في هدبها غافية
نصف ساعة ،ساهي بوجهك وأڨول
أشهد أن وجهك يجيب العافية ..​
 
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