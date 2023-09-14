مارشي الدزاير / اللمة

secret de coeur
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 19 ماي 2011
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان الموضوع مارشي اللمة بصح الموضوع ليس بالضرورة للنقاش
الموضوع فات حد النقاش فالدزاير
وراه واضح وضوح الشمس
غلااااااااااااااء فاحش في الأسعار
قفزة كانغورو ... كلش طار فالسما الواحد ماعادش يلحق
الموضوع لتبادل اسعار المواد الإستهلاكية بين مختلف الولايات او المناطق
جاتني البارح الفكرة كي كنا نهدرو مع نسابنا ( حنا من ولاية وهما من ولاية واسعارهم ارخص علينا بفرق كبييييييييير حتى تقول مرانيش عايشة فالدزاير )
فقط كي تحطو المواد الإستهلاكية والسعر ماتنساوش تذكرو تاريخ اليوم
باش الواحد يستعلم وقتاش كانت هديك الحاجة تسوى داك الثمن .
الا عندكم حوايج تعرفو بلي منطقتكم تتميز بأنها رخيصة بالمقارنة مع مناطق ثانية شاركو معانا
راح نبدا بمواد استهلاكية غذائية راها اسعارها لاهبة عندنا
دجاج 560 دج
البيض 600 دج
لحم خروف 2500 دج
تلمسان
عنوان الموضوع مارشي اللمة بصح الموضوع ليس بالضرورة للنقاش
الموضوع فات حد النقاش فالدزاير
وراه واضح وضوح الشمس
غلااااااااااااااء فاحش في الأسعار
قفزة كانغورو ... كلش طار فالسما الواحد ماعادش يلحق
الموضوع لتبادل اسعار المواد الإستهلاكية بين مختلف الولايات او المناطق
جاتني البارح الفكرة كي كنا نهدرو مع نسابنا ( حنا من ولاية وهما من ولاية واسعارهم ارخص علينا بفرق كبييييييييير حتى تقول مرانيش عايشة فالدزاير )
فقط كي تحطو المواد الإستهلاكية والسعر ماتنساوش تذكرو تاريخ اليوم
باش الواحد يستعلم وقتاش كانت هديك الحاجة تسوى داك الثمن .
الا عندكم حوايج تعرفو بلي منطقتكم تتميز بأنها رخيصة بالمقارنة مع مناطق ثانية شاركو معانا
راح نبدا بمواد استهلاكية غذائية راها اسعارها لاهبة عندنا
دجاج 560 دج
البيض 600 دج
لحم خروف 2500 دج
تلمسان
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