مارشي الدزاير / اللمة

من جيهتنا كلش غالي

مثلا الخضر البطاطا في حدود 5 ألاف 6 ألاف

الدجاج 56 ألف

الغلمي مكاش بسبب ارتفاع سعره

العنب 26 ألف

البطيخ الاحمر 6 ألاف للكيلو

البطيخ الاصفر 10 ألاف للكيلو

الكرموس او التين 35 ألف للكيلو



الادوات المحافظ اللبسة كلش غالي

شريت كارطاب لبنتي سنة اولى بـ 170 ألف

مئزر 60 ألف

سروال دجينز 110 ألأف

حذاء 120 ألف