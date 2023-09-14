مارشي الدزاير / اللمة

secret de coeur

secret de coeur

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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عنوان الموضوع مارشي اللمة بصح الموضوع ليس بالضرورة للنقاش
الموضوع فات حد النقاش فالدزاير
وراه واضح وضوح الشمس

غلااااااااااااااء فاحش في الأسعار
قفزة كانغورو ... كلش طار فالسما الواحد ماعادش يلحق

الموضوع لتبادل اسعار المواد الإستهلاكية بين مختلف الولايات او المناطق

جاتني البارح الفكرة كي كنا نهدرو مع نسابنا ( حنا من ولاية وهما من ولاية واسعارهم ارخص علينا بفرق كبييييييييير حتى تقول مرانيش عايشة فالدزاير )

:(:oops::oops:


فقط كي تحطو المواد الإستهلاكية والسعر ماتنساوش تذكرو تاريخ اليوم
باش الواحد يستعلم وقتاش كانت هديك الحاجة تسوى داك الثمن .


الا عندكم حوايج تعرفو بلي منطقتكم تتميز بأنها رخيصة بالمقارنة مع مناطق ثانية شاركو معانا


راح نبدا بمواد استهلاكية غذائية راها اسعارها لاهبة عندنا

دجاج 560 دج
البيض 600 دج
لحم خروف 2500 دج

تلمسان​
 
آخر تعديل:
من جيهتنا كلش غالي
مثلا الخضر البطاطا في حدود 5 ألاف 6 ألاف
الدجاج 56 ألف
الغلمي مكاش بسبب ارتفاع سعره
العنب 26 ألف
البطيخ الاحمر 6 ألاف للكيلو
البطيخ الاصفر 10 ألاف للكيلو
الكرموس او التين 35 ألف للكيلو

الادوات المحافظ اللبسة كلش غالي
شريت كارطاب لبنتي سنة اولى بـ 170 ألف
مئزر 60 ألف
سروال دجينز 110 ألأف
حذاء 120 ألف
 
فكرة رائعة صراحة ونزيد عليها نعطيكم سعر الدجاج اليومي عند الفلاح :
اللحم نتاع الخروف : 250 الف
الخروفة : 230 الف
النعجة : 200 الف
الدجاج : 56 الف
البيض : 53 الف

الخضر :
الباطاطا : 60 دج
البصل : 50 دج
الجزر : 120 دج
والباقي ما شفيتش
 
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