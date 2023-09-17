أنتِ “ رائع ”

كلمة قد تجعل شخصا عاديا يسير كالملك بين حشد من العظماء

أنت ” غبي”

كلمة قد تكسر همة طفل نبيه وتقفل أبواب عقله عن الاستيعاب ..

أنت “ ساذج ”

كلمة قد تحول أنسان طيب القلب الى انسان شرس يقسو حتى يغسل كل سمات الطيبة من شخصه ..

أنت ” قادر ”

كلمة قد تحرض معوق على كسر حدود الاعاقة بما يعجز عنه أصحاء البدن

هي ” كلمة ” واحدة او ” كلمات “ عديدة

قد تشكل فارقاً كبيراً !

فأحرصَ على انتقآءَ كلمآتكَ

فالإنسان الأنيق في تعامله وحديثـه : يقتحـم أعماق كل من يقابله ... ويحظى بإحترام الجميع بطريقته .. كن بسيطاً تكن أجمل