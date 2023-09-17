أنتِ “ رائع ”
كلمة قد تجعل شخصا عاديا يسير كالملك بين حشد من العظماء
أنت ” غبي”
كلمة قد تكسر همة طفل نبيه وتقفل أبواب عقله عن الاستيعاب ..
أنت “ ساذج ”
كلمة قد تحول أنسان طيب القلب الى انسان شرس يقسو حتى يغسل كل سمات الطيبة من شخصه ..
أنت ” قادر ”
كلمة قد تحرض معوق على كسر حدود الاعاقة بما يعجز عنه أصحاء البدن
هي ” كلمة ” واحدة او ” كلمات “ عديدة
قد تشكل فارقاً كبيراً !
فأحرصَ على انتقآءَ كلمآتكَ
فالإنسان الأنيق في تعامله وحديثـه : يقتحـم أعماق كل من يقابله ... ويحظى بإحترام الجميع بطريقته .. كن بسيطاً تكن أجمل
كلمة قد تجعل شخصا عاديا يسير كالملك بين حشد من العظماء
أنت ” غبي”
كلمة قد تكسر همة طفل نبيه وتقفل أبواب عقله عن الاستيعاب ..
أنت “ ساذج ”
كلمة قد تحول أنسان طيب القلب الى انسان شرس يقسو حتى يغسل كل سمات الطيبة من شخصه ..
أنت ” قادر ”
كلمة قد تحرض معوق على كسر حدود الاعاقة بما يعجز عنه أصحاء البدن
هي ” كلمة ” واحدة او ” كلمات “ عديدة
قد تشكل فارقاً كبيراً !
فأحرصَ على انتقآءَ كلمآتكَ
فالإنسان الأنيق في تعامله وحديثـه : يقتحـم أعماق كل من يقابله ... ويحظى بإحترام الجميع بطريقته .. كن بسيطاً تكن أجمل