هي كلمة

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
262
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
أنتِ “ رائع ”
كلمة قد تجعل شخصا عاديا يسير كالملك بين حشد من العظماء
أنت ” غبي”
كلمة قد تكسر همة طفل نبيه وتقفل أبواب عقله عن الاستيعاب ..
أنت “ ساذج ”
كلمة قد تحول أنسان طيب القلب الى انسان شرس يقسو حتى يغسل كل سمات الطيبة من شخصه ..
أنت ” قادر ”
كلمة قد تحرض معوق على كسر حدود الاعاقة بما يعجز عنه أصحاء البدن
هي ” كلمة ” واحدة او ” كلمات “ عديدة
قد تشكل فارقاً كبيراً !
فأحرصَ على انتقآءَ كلمآتكَ
فالإنسان الأنيق في تعامله وحديثـه : يقتحـم أعماق كل من يقابله ... ويحظى بإحترام الجميع بطريقته .. كن بسيطاً تكن أجمل
 
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