الدروس الخصوصية بعبع السنة الدراسية القادمة

السلام عليكم اخونا ابو فيصل

موضوع في الصميم

اين الخلل حسب تجربتي مع اولادي

الخلل ليس في الظاهرة بحد ذاتها بالعكس فهي اذا كانت في ظروفها الطبيعية فهي ظاهرة ايجابية لكن لمن

للتلاميذ الذين فرطوا في دراستهم في فترة معينة لاسباب صحية نفسية احتماعية او حتى لتهاونهم و فقدو الكثير من الزاد المعرفي مقارنة مع الذين بسنهم و مستواهم فيستطيعون الحصول على اساتذة في وقت اضافي ليلحقوا بركب زملائهم

للتلاميذ الذين يعيشون في اسر مستوى الوالدين فيها بسيط ولا يستطيعان مساعدة ابنائهم في الاطوار التي يحتاج فيها الطفل مساعدة والديه على الاقل لتصحيح اخطائه و توجيهه نحو الكتب المساعدة

ثالثا للتلاميذ الذين يكون مستواهم جيد او قريب من الجيد لكنهم يريدون التفوق و تحسين مستواهم

اما الفئة التي لا تحتاج لدروس خصوصية هي الفئة المتفوقة الاذكياء الموهوبون يدرسون بمفردهم لا يفوتون شاردة ولا واردة يشترون كتب مساعدة يصلحون لانفسهم هذوا ما شاء الله عليهم مستقبلهم مضمون

وهذا ما كان عليه الحال لسنين طويلة

اما الان للاسف وقعت كارثة

المنهاج الدراسي اثخنه الحشو الحفظ الكارثي الاستطراد في مواد الحفظ لدرجة لا توصف تقليص و قت و معامل و تمارين مواد الفهم تخيل معامل التاريخ و الجغرافيا احسن من معامل الرياضيات صرات كارثة صار وقت التلميذ كله رايح في حفظ البلاهات و تعمق في اشياء لن يبقيها التلميذ في باله لازيد من يومين ثلاث اين الوقت لحل التمارين اعمال العقل استوعاب القديم و لصقه بالجديد لا يوجد وقت

هنا تحولت الدروس الخصوصية من دعم الى اكمال النقص الموجود في المنهج تمارين لم تحل في المدرسة لنقص الوقت و ليست تمارين زيادة بل المطلوبة لكي يفهم و ينجح التلميذ فقط لم يعد يمكن للتلميذ ان ينجح بدونها لان ما يجب عليه معرفته ناقص تكملته يتلقاها في الدرس الخصوصي اما التفوق فيلزمه مجهود زيادة من التلميذ و الوالدين وصار التلميذ الذكي كذالك لا غنى له عن الدروس الخصوصية ليكمل على الاقل الدرس ثم يفهمه ثم يتفوق

و هنا صار وقت التلميذ لا يكفي ليراجع كل شيء قبل الامتحان ما تعلمه في المدرسة و زيادة عليه ما تعلمه في الدرس الخصوصي ثم يقع على عاتقه التدرب بحل تمارين زيادة في المنزل لا يوجد وقت لكل هذا مع مواد الحفظ الكارثية

ما حصل ان بعض المدرسين فهموا ان هذا الحشو غير مفيد يقولك ارواح عندي للدرس الخصوصي نعطيك اسئلة الامتحان و هذا طبعا خطأ و كذلك محال تقدر تحضر للامتحان جيدا فالمادة مثخنة بالحشو الاسئلة احتمالاتها لا حصر لها

بعض الاساتذة و ليس كلهم ربي يغفر لهم وقعوا في فخ المال و الطمع و صاروا يعملوا ابتزاز للاولاد تعمل عندي الدرس الخصوصي راك ناجح تعمله عند غيري راك راسب

بالنسبة للفتيات اللواتي يلازمن المنزل ربما يكون الامر سهل لكن بالنسبة لفتى فالموضوع سيؤدي الى ملل و يترك كل شيء او يلجأ للغش

النتيجة مستوى ضعيف للناجحين و غير دقيق لان المتفوقين في الغالب هم من يحفظون اسرع لا الاذكى و فوق هذا الراسبون و الهاربون جلهم ذكور

كنتيجة لازمك تدير الدروس الخصوصية لاولادك و فوق هذا تقريهم في المدرسة و في دارك و ياربي