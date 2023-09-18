إكتشاف الشخصية المجهولة - العدد 5 ؟؟

من أنا

من أنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
98
نقاط التفاعل
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النقاط
9
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم أهل اللمة العزاز
أتمنى أن تكونو بخير وصحة وعافية
ولكم مايكفي من طول البال والطاقة لحلقة جديدة من
مسابقة اكتشاف المجهول

معكم من أنا ... 5
خمسة في عينيكم... اليوم ينشف ريقكم
وتروحو عند بن سينا تشوفو علاج

تحبو تلعبو بالقوانين ولا بلاش ؟
المهم انا نجاوبكم. نوعدكم بلي يكون عندكم لجواب

عضو لماوي
اللمة لمتنا وحنا مواليها
نسكن في بلاد التراب
عمري لسة شباب
ومانحبش لبسالة.

هذا تعريف صغير عليا


مرحبا بيكم ، راني نسنى فيكم
سايسو غير بالشوية ، نجاوب على حساب الوقت الي عندي
إليكم الخط
 
قوانين المملكة


"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"





-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.

- إكتشاف الشخصية المجهولة يستمر لمدة 2يومان واليوم الثالث يعلن فيه عن المحقق الفائز .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.

- يرجى الاعتماد على طرح الأسئلة الغير مباشرة لمزيد من الاثارة والتشويق .

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما اذا كان ذكر او انثى
-ما اذا كان مشرف ومن الطاقم الاداري او هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع او اثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .


الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz


- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
 
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