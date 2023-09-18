إكتشاف الشخصية المجهولة - العدد 5 ؟؟

من أنا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 سبتمبر 2023
- المشاركات
- 98
- نقاط التفاعل
- 423
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- المجهول
السلام عليكم أهل اللمة العزاز
أتمنى أن تكونو بخير وصحة وعافية
ولكم مايكفي من طول البال والطاقة لحلقة جديدة من
مسابقة اكتشاف المجهول
معكم من أنا ... 5
خمسة في عينيكم... اليوم ينشف ريقكم
وتروحو عند بن سينا تشوفو علاج
تحبو تلعبو بالقوانين ولا بلاش ؟
المهم انا نجاوبكم. نوعدكم بلي يكون عندكم لجواب
عضو لماوي
اللمة لمتنا وحنا مواليها
نسكن في بلاد التراب
عمري لسة شباب
ومانحبش لبسالة.
هذا تعريف صغير عليا
مرحبا بيكم ، راني نسنى فيكم
سايسو غير بالشوية ، نجاوب على حساب الوقت الي عندي
إليكم الخط
أتمنى أن تكونو بخير وصحة وعافية
ولكم مايكفي من طول البال والطاقة لحلقة جديدة من
مسابقة اكتشاف المجهول
معكم من أنا ... 5
خمسة في عينيكم... اليوم ينشف ريقكم
وتروحو عند بن سينا تشوفو علاج
تحبو تلعبو بالقوانين ولا بلاش ؟
المهم انا نجاوبكم. نوعدكم بلي يكون عندكم لجواب
عضو لماوي
اللمة لمتنا وحنا مواليها
نسكن في بلاد التراب
عمري لسة شباب
ومانحبش لبسالة.
هذا تعريف صغير عليا
مرحبا بيكم ، راني نسنى فيكم
سايسو غير بالشوية ، نجاوب على حساب الوقت الي عندي
إليكم الخط