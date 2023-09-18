إكتشاف الشخصية المجهولة - العدد 5 ؟؟

السلام عليكم أهل اللمة العزاز

أتمنى أن تكونو بخير وصحة وعافية

ولكم مايكفي من طول البال والطاقة لحلقة جديدة من

مسابقة اكتشاف المجهول



معكم من أنا ... 5

خمسة في عينيكم... اليوم ينشف ريقكم

وتروحو عند بن سينا تشوفو علاج



تحبو تلعبو بالقوانين ولا بلاش ؟

المهم انا نجاوبكم. نوعدكم بلي يكون عندكم لجواب



عضو لماوي

اللمة لمتنا وحنا مواليها

نسكن في بلاد التراب

عمري لسة شباب

ومانحبش لبسالة.



هذا تعريف صغير عليا





مرحبا بيكم ، راني نسنى فيكم

سايسو غير بالشوية ، نجاوب على حساب الوقت الي عندي

إليكم الخط

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