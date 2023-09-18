سبحان مغير الاحوال .

aljentel

aljentel

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أحباب اللمة
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حقا لم تعد الدنيا كما كانت فالبون شاسع في تغيراتها ، كنت كثير التردد على السعوديه اعرف مدنها وبرها وبحرها فهي العمق الإستراتيجي للكويت وتعتبر السعوديه والكويت بلد واحد نفس القبائل نفس العادات نفس التقاليد ، كانت السعوديه تمتاز فيما مضى بالأريحية الدينيه وتشاهد سيارات ورجال هيئات الأمر بالمعروف تجوب الشوارع والمحلات تغلق وقت الصلاة ولا ترى المرأه السفور نهائيا وكان ذلك منذ بضع سنوات وقد اعتادت الناس عليه وتأقلمت معه لدرجة انك لاتفكر ان هذا الحال سيتبدل ولايمكن يفكر اي كان انه سيطرأ اي تغيير بل انه من سابع المستحيلات كان لايمكن للمرأه الدخول من اي منفذ للسعوديه الا بمحرم وحتى المطاعم كان هناك اقسام للعائلات وعندما يوجه لهم النقد حول هذا الوضع يطلع لك اكثر من 100 شيخ لسانه يلوط آذانه مستدلا بآيات قرآنيه واحاديث نبويه تؤكد صحة نهجهم ، يوم الجمعه الماضي وصلتني دعوة من صديق يدعوني لحفل زواجه بالعاصمه الرياض سافرت لوحدي وعندما وصلت الرياض مكثت 5 ساعات ابحث عن غرفه في اي فندق ولم اجد كل الفنادق فل على كثرتها وكثرة الابراج فيها وبعد جهد جهيد حصلت غرفه في فندق المهيدب في العليا وحجزتها على طول رغم ان السعر مبالغ فيه الغريب ان موظفات الريسبشن بنات واي بنات ملكات جمال متبرجات لابعد حد وشارع العليا العام شبيه بشارع الشانزيليزيه كله مقاهي وشيشه والغالبيه بنات من كل دول العالم ، لدرجة انني شكيت ان اكون بالرياض فأين هيئة الامر بالمعروف واين هم اولئك المشايخ وكيف بهذه السرعه تبدل الحال ؟! سبحان مغير الاحوال ..
 
قال حاتم خليفة:
للأسف هذا حال الجزائر أيضا وأكثر
موضوع قيم بارك الله فيك
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مرحبا اخي حاتم
ياخي الجزائر وغيرها من الدول العربيه والاسلاميه كان هذا قانونها ودستورها ونهجها منذ الاستقلال لكن السعوديه منذ 100 سنه كانت دوله تطبق الشريعه ولا تسمح بهذا النهج ثم ان شوارعها ومبانيها كما لو كانت مصممه لهذه التغيرات لدرجة انني تصورت انني في الشانزليزيه بل افضل في التنظيم واتساع المقاهي وبهرجتها ..
 
قال الامين محمد:
الله المستعان
اذا كان هذا حال السعودية
فكيف سيكون حال البقية
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تصدق اخي العزيز ان السعوديه تغيرت تغير جذري في كل شي وتطورت تطور مذهل في التحول للحكومه الالكترونيه كل شي تعمله من تيلفونك حتى مخالفاتهم المروريه رغم اني محتاط حملت منها قومه وقعده ههههه
 
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