حقا لم تعد الدنيا كما كانت فالبون شاسع في تغيراتها ، كنت كثير التردد على السعوديه اعرف مدنها وبرها وبحرها فهي العمق الإستراتيجي للكويت وتعتبر السعوديه والكويت بلد واحد نفس القبائل نفس العادات نفس التقاليد ، كانت السعوديه تمتاز فيما مضى بالأريحية الدينيه وتشاهد سيارات ورجال هيئات الأمر بالمعروف تجوب الشوارع والمحلات تغلق وقت الصلاة ولا ترى المرأه السفور نهائيا وكان ذلك منذ بضع سنوات وقد اعتادت الناس عليه وتأقلمت معه لدرجة انك لاتفكر ان هذا الحال سيتبدل ولايمكن يفكر اي كان انه سيطرأ اي تغيير بل انه من سابع المستحيلات كان لايمكن للمرأه الدخول من اي منفذ للسعوديه الا بمحرم وحتى المطاعم كان هناك اقسام للعائلات وعندما يوجه لهم النقد حول هذا الوضع يطلع لك اكثر من 100 شيخ لسانه يلوط آذانه مستدلا بآيات قرآنيه واحاديث نبويه تؤكد صحة نهجهم ، يوم الجمعه الماضي وصلتني دعوة من صديق يدعوني لحفل زواجه بالعاصمه الرياض سافرت لوحدي وعندما وصلت الرياض مكثت 5 ساعات ابحث عن غرفه في اي فندق ولم اجد كل الفنادق فل على كثرتها وكثرة الابراج فيها وبعد جهد جهيد حصلت غرفه في فندق المهيدب في العليا وحجزتها على طول رغم ان السعر مبالغ فيه الغريب ان موظفات الريسبشن بنات واي بنات ملكات جمال متبرجات لابعد حد وشارع العليا العام شبيه بشارع الشانزيليزيه كله مقاهي وشيشه والغالبيه بنات من كل دول العالم ، لدرجة انني شكيت ان اكون بالرياض فأين هيئة الامر بالمعروف واين هم اولئك المشايخ وكيف بهذه السرعه تبدل الحال ؟! سبحان مغير الاحوال ..