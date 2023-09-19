السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكمة اليوم أعجبتني

من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا الا قطعة أرض يدفن فيها

ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرصها السماوات والارض

نسأل الله رضاه والجنة

تحياتي لكم





2من عاش بالمكر مات بالفقر

ومن عاش يحسن النية أنقذه الله من كل بلية





3كل شئ في حياتنا له حكمة فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين