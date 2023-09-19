حكمة

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
12
نقاط التفاعل
13
النقاط
3
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة اليوم أعجبتني
من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا الا قطعة أرض يدفن فيها
ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرصها السماوات والارض
نسأل الله رضاه والجنة
تحياتي لكم


2من عاش بالمكر مات بالفقر
ومن عاش يحسن النية أنقذه الله من كل بلية


3كل شئ في حياتنا له حكمة فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين
 
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