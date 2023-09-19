نور ليتا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2023
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكمة اليوم أعجبتني
من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا الا قطعة أرض يدفن فيها
ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرصها السماوات والارض
نسأل الله رضاه والجنة
تحياتي لكم
2من عاش بالمكر مات بالفقر
ومن عاش يحسن النية أنقذه الله من كل بلية
3كل شئ في حياتنا له حكمة فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين
حكمة اليوم أعجبتني
من وهب نفسه للدنيا لن تعطيه الدنيا الا قطعة أرض يدفن فيها
ومن وهب نفسه لله سيعطيه الله جنة عرصها السماوات والارض
نسأل الله رضاه والجنة
تحياتي لكم
2من عاش بالمكر مات بالفقر
ومن عاش يحسن النية أنقذه الله من كل بلية
3كل شئ في حياتنا له حكمة فلولا وجود السيئين ما عرفنا قيمة الرائعين