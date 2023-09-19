بالوعة الأموال العالمية تحطم تويتر

secret de coeur

secret de coeur

:: Directeur de l'état civil ::
أحباب اللمة
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
Purple
الجنس
أنثى
ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رواد منتدى اللمة الجزائرية

صراحة لم أجد العنوان المناسب او الوصف المانسب غير

بالوعة الأموال العالمية
رجل يلهث وراء المال بكل الطرق
بالرغم ماملكه ويملكه لا يزال يبحث عن المزيد
متسببا في تحطيم منصة تواصل اجتماعي شهيرة
لطالما كانت لإبداء الآراء السياسية ، وتبادل وجهات النظر
وايصال أصوات نحو العالم

أيلون ماسك يعلن بعد أن أتاح خاصية verified account للجميع وللعامة ، فأصبحت بدون معنى
فقط ليكسب مزيدا من دولارات ، وبصفة غير مباشرة يتطلع على معلومات كل من فعّلها
بطبيعة الحال يجب على كل مشترك في الخاصية رفع بطاقته الوطنية
فبعد هذا الخبر
يأتي ليعلن أنه قريبا سيتم فرض رسوم على كل رواض المنصة
زعما منه ،أنه بذلك سيقضي على روبوتات

خطوة ستخسر المنصة الكثير من التفاعل والمشتركين
خصوصا البلدان القليلة الدخل
او التي لا تتوفر على اساليب الدفع الإلكتروني كما هو في الجزائر
... أو ببساطة أي شخص يرفض أن يستغل للولوج الى منصة لربما كانت يوما ما المفضلة لديه


ما رأيكم ؟
من منكم من رواد تويتر ويحب التطلع عليه؟
بالنسبة لي خطوة محبطة ... سأغادر المنصة حين يفعل القرار بالتأكيد
 
آخر تعديل:
مع أني حاولت شحال من مرة أني نتحصل على الشارة ولحد الآن مكاين حتى رد و دايما متواجد في تويتر أكثر من الفيسبوك

حتى ويديرها بالدراهم مانخرجش من تويتر
 
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