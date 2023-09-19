بالوعة الأموال العالمية تحطم تويتر

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواد منتدى اللمة الجزائرية



صراحة لم أجد العنوان المناسب او الوصف المانسب غير



بالوعة الأموال العالمية

رجل يلهث وراء المال بكل الطرق

بالرغم ماملكه ويملكه لا يزال يبحث عن المزيد

متسببا في تحطيم منصة تواصل اجتماعي شهيرة

لطالما كانت لإبداء الآراء السياسية ، وتبادل وجهات النظر

وايصال أصوات نحو العالم



أيلون ماسك يعلن بعد أن أتاح خاصية verified account للجميع وللعامة ، فأصبحت بدون معنى

فقط ليكسب مزيدا من دولارات ، وبصفة غير مباشرة يتطلع على معلومات كل من فعّلها

بطبيعة الحال يجب على كل مشترك في الخاصية رفع بطاقته الوطنية

فبعد هذا الخبر

يأتي ليعلن أنه قريبا سيتم فرض رسوم على كل رواض المنصة

زعما منه ،أنه بذلك سيقضي على روبوتات



خطوة ستخسر المنصة الكثير من التفاعل والمشتركين

خصوصا البلدان القليلة الدخل

او التي لا تتوفر على اساليب الدفع الإلكتروني كما هو في الجزائر

... أو ببساطة أي شخص يرفض أن يستغل للولوج الى منصة لربما كانت يوما ما المفضلة لديه





ما رأيكم ؟

من منكم من رواد تويتر ويحب التطلع عليه؟

بالنسبة لي خطوة محبطة ... سأغادر المنصة حين يفعل القرار بالتأكيد ​