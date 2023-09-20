السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم سهر مع قعدة زمان

بوقلات نتفكر ايام امهاتنا في سهرتهم



1 البوقالة الاول

أنتي نقلة اليموند يامولات القلب ابيض حواست جميع البلدان مالقيت مثلك نطلب من ربي يعمل حيلة ونكون في مسلم



2ماراني ورد في كاس مارني محباس نتكسر راني خاتم سيد الرجال



3 قالو قالو والفول سبق فيكم أنت أدايت الخمري وخمس في عينكم



كل يوم نعمل بوقالة او مثل شعبي