قال secret de coeur: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شكرا على الإجابة

يعني كانت هديك سنة اخرى من سنوات التشرد في المنتديات المؤقتة إضغط للتوسيع...

تقريبا من أفريل الى أوت تشردنا في منتدى مؤقت هو لم يكن منتدى بل مساحة هيئها الاخ فتحي من استظافة مدفوعة كنت حاجزها كنت عامل عليها موقع بسيط عن منطقتي استغليناها لاعادة التواصل بين الاعضاء الى غاية اعادة المنتدى.والحمد لله كان منتدى اللمة يوقف من جديد بفضلكم وفضل المخلصين.