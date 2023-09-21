فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
الله يسلمك.. شكرا أخ فريد على حضور الحلقة
ايه علابالي غير حبيت نمد جواب مغاير .. سؤال فقط حول أرشيف اللمة كاين شي صوالح ماوليتش نصيبهم مثلا قعدات رمضان 2011 و 2012 حلقة تاعي هربت عييت نحوس عليها مكانش
السلام عليكم
اجابة على استفسار الاخت secret de coeur عن مواضيع شهر رمضان 1433هجري غير الموجودة في قائمة الارشيف الحالي.
رمضان 1433 هجري مصادف للسنة الميلادية 2012 و كان من بداية 20 جويلية الى 19 اوت 2012
أين كان المنتدى وأين كنا؟
في تلك الفترة توقف المنتدى واجتمعنا لو تذكرون في ملتقى احباب اللمة الجزائرية المؤقت وفتحنا فيه ركن مخصص لشهر رمضان الى غاية انقضائه وبعدها تم اعادة فتح المنتدى بدون أرشيف شهر رمضان 1433 هجري.