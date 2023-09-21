سؤال حول أرشيف رمضانيات اللمة 1433 هجري

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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قال secret de coeur:
الله يسلمك.. شكرا أخ فريد على حضور الحلقة

ايه علابالي غير حبيت نمد جواب مغاير .. سؤال فقط حول أرشيف اللمة كاين شي صوالح ماوليتش نصيبهم مثلا قعدات رمضان 2011 و 2012 حلقة تاعي هربت عييت نحوس عليها مكانش
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السلام عليكم
اجابة على استفسار الاخت secret de coeur عن مواضيع شهر رمضان 1433هجري غير الموجودة في قائمة الارشيف الحالي.

رمضان 1433 هجري مصادف للسنة الميلادية 2012 و كان من بداية 20 جويلية الى 19 اوت 2012

أين كان المنتدى وأين كنا؟

في تلك الفترة توقف المنتدى واجتمعنا لو تذكرون في ملتقى احباب اللمة الجزائرية المؤقت وفتحنا فيه ركن مخصص لشهر رمضان الى غاية انقضائه وبعدها تم اعادة فتح المنتدى بدون أرشيف شهر رمضان 1433 هجري.

ملتقى-أحباب-اللمة-الجزائرية.png
 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا على الإجابة
يعني كانت هديك سنة اخرى من سنوات التشرد في المنتديات المؤقتة
 
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قال secret de coeur:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا على الإجابة
يعني كانت هديك سنة اخرى من سنوات التشرد في المنتديات المؤقتة
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تقريبا من أفريل الى أوت تشردنا في منتدى مؤقت هو لم يكن منتدى بل مساحة هيئها الاخ فتحي من استظافة مدفوعة كنت حاجزها كنت عامل عليها موقع بسيط عن منطقتي استغليناها لاعادة التواصل بين الاعضاء الى غاية اعادة المنتدى.
والحمد لله كان منتدى اللمة يوقف من جديد بفضلكم وفضل المخلصين.
 
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قال فريد أبوفيصل:
تقريبا من أفريل الى أوت تشردنا في منتدى مؤقت هو لم يكن منتدى بل مساحة هيئها الاخ فتحي من استظافة مدفوعة كنت حاجزها كنت عامل عليها موقع بسيط عن منطقتي استغليناها لاعادة التواصل بين الاعضاء الى غاية اعادة المنتدى.
والحمد لله كان منتدى اللمة يوقف من جديد بفضلكم وفضل المخلصين.
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هل هناك طريقة للولوج الى المنتديات المؤقتة ؟ قصدي أرشيف هاته المساحات؟
 
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قال secret de coeur:
هل هناك طريقة للولوج الى المنتديات المؤقتة ؟ قصدي أرشيف هاته المساحات؟
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لا اظن ذلك حاولت ووجدت انو كانت الاركان خاصة يعني يجب تسجيل الدخول لرؤية المحتوى هذا ماجعل الارشفة غير مكتملة. ممكن نحاول في وقت نتفرغ لهذا الارشيف.
 
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