ليكم وجشة كبيرة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,706
نقاط التفاعل
29,057
النقاط
1,656
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمعة مباركة عليكم وعلينا .... ليكم وحشة كبيرة كبيرة وشوق لا ينتهي استفاهم فينكم واش اخباركم من تزوج نن رزق بأولاد من نجح فالدراسة ..نحب كل أخباركم تخبروني بيها خاصة الاعضاء القدامى ..
والله توحشت كل عضوة وعضو مدة غايبة الله غالب اليوم قلت ندخل للمة لا محالة ...
نوروني بأخباركم والله توحشتكم
 
ليلوش الكحلوش
و الله توحشتك يا مجرمة
واش اخبارك انت و الخالة

و الله اشتقنا لجولات و صولاتك في اللمة
 
أهلا عزيزتي مرام، شوق متبادل❤️إن شاء الله تكوني بخير
 
أهلا اخت ليليا والله بخير وعافية سوال عليك
ان شاء الله تكون أمورك بخير وعافية .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
2K
angegardienretour
angegardienretour
العودة