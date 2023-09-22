ليكم وجشة كبيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جمعة مباركة عليكم وعلينا .... ليكم وحشة كبيرة كبيرة وشوق لا ينتهي استفاهم فينكم واش اخباركم من تزوج نن رزق بأولاد من نجح فالدراسة ..نحب كل أخباركم تخبروني بيها خاصة الاعضاء القدامى ..

والله توحشت كل عضوة وعضو مدة غايبة الله غالب اليوم قلت ندخل للمة لا محالة ...

نوروني بأخباركم والله توحشتكم