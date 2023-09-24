السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

فال اليوم



اصلك اصلك ما ينفع غير الصح مولات النية الصافية عليها ربي يفتح أطول ولا تقصر يجيها سعدها وتربح



خرجت يوم الجمعة في يدى شعلت شمعة خرجت لي جنية قالت لي واش بيك يا ولية قولت لها الحبيب راح على قالت لي ارفدى الموس الهندي وضربي بين الكبدة والرية يعي يرجع لك غير انتي





عندنا شجرة معمرة بالياقوت

وعندنا فوارة معمرة بالحوت اعطوني بنتكم ولا نموت