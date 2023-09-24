فال اليوم

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
48
نقاط التفاعل
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العمر
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الجنس
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السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
فال اليوم

اصلك اصلك ما ينفع غير الصح مولات النية الصافية عليها ربي يفتح أطول ولا تقصر يجيها سعدها وتربح

خرجت يوم الجمعة في يدى شعلت شمعة خرجت لي جنية قالت لي واش بيك يا ولية قولت لها الحبيب راح على قالت لي ارفدى الموس الهندي وضربي بين الكبدة والرية يعي يرجع لك غير انتي


عندنا شجرة معمرة بالياقوت
وعندنا فوارة معمرة بالحوت اعطوني بنتكم ولا نموت
 
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
قال إلياس:
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
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اللهم امين يارب العالمين وإياكم يا أستاذ
 
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