قصة عن الصبر

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

يحكي أن ذات يوم مر رجل من الصالحين على رجل اصابه شلال نصفي وكان هدا الرجل أعمى و أصم ووجده يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به كثيرا من خلقه

فتعجب الرجل ثم قال له يا أخي ما الذي عافاك الله منه لقد رايت جميع والمصائب وقد تزحمت عليك فقال له اليك عني يا بطل لانه عافاني اذا اطلق لي لسانا يوحده وقلبا يعرفه وكل وقت يذكره



اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

اللهم اجعلنا من اهل الصبر ومن اهل الخير ومن اهل الجنة يا ارحم الراحمين