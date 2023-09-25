السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

1خليلتي فاطمة خليلتي فطوم في الارض ساقية وفي السما سلوم عليك يا خليلتي نخلي بلد الروم



2 الخمري يا الخمري يك عيروني بيك انت سنسلة وانا قلدة فيك وانت خاتم وانا فص فيك نضربوا باليدى ولتغلب تديك



3 اذا حبك لقمر بكمالوا واش راحلك في النجوم اذا مالوا