نور ليتا
:: عضو منتسِب ::
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- 18 سبتمبر 2023
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1خليلتي فاطمة خليلتي فطوم في الارض ساقية وفي السما سلوم عليك يا خليلتي نخلي بلد الروم
2 الخمري يا الخمري يك عيروني بيك انت سنسلة وانا قلدة فيك وانت خاتم وانا فص فيك نضربوا باليدى ولتغلب تديك
3 اذا حبك لقمر بكمالوا واش راحلك في النجوم اذا مالوا
1خليلتي فاطمة خليلتي فطوم في الارض ساقية وفي السما سلوم عليك يا خليلتي نخلي بلد الروم
2 الخمري يا الخمري يك عيروني بيك انت سنسلة وانا قلدة فيك وانت خاتم وانا فص فيك نضربوا باليدى ولتغلب تديك
3 اذا حبك لقمر بكمالوا واش راحلك في النجوم اذا مالوا