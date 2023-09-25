قال اليوم

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
52
نقاط التفاعل
135
النقاط
5
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
1خليلتي فاطمة خليلتي فطوم في الارض ساقية وفي السما سلوم عليك يا خليلتي نخلي بلد الروم

2 الخمري يا الخمري يك عيروني بيك انت سنسلة وانا قلدة فيك وانت خاتم وانا فص فيك نضربوا باليدى ولتغلب تديك

3 اذا حبك لقمر بكمالوا واش راحلك في النجوم اذا مالوا
 
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