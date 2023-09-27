إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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الحيـــــاء
نماذج للحَيَاء
نماذج مِن حياء الأمم السَّابقة
حياء امرأة صالحة:
قال تعالى:
{ فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }
[ القصص: 25 ]
وهذه الآية تتحدَّث عن حياء الابنة، حين جاءت إلى موسى عليه السَّلام
تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه، فجاءت إليه تمشي على استحياء
وقال عمر رضي الله عنه :
[ فأقبلت إليه ليست بسَلْفَعٍ مِن النِّساء،
لا خرَّاجة ولا ولَّاجة، واضعة ثوبها على وجهها ]
حياء العرب في الجاهليَّة :
كان أهل الجاهليَّة يتحرَّجون مِن بعض القبائح بدافع الحَيَاء،
فها هو هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقول أبو سفيان:
[ فوالله لولا الحَيَاء مِن أن يأثروا عليَّ كذبًا لكذبت عنه ]
فمنعه الحَيَاء، من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
لئلَّا يوصف بالكذب، ويشاع عنه ذلك.
قال عنترة :
وأغـض طـرفـي إن بـدت لـي جـارتـي
حــتـــى يــــواري جــارتـــي مــأواهـــا
( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )
( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )
( و الله الموفق )
الحيـــــاء
نماذج للحَيَاء
نماذج مِن حياء الأمم السَّابقة
حياء امرأة صالحة:
قال تعالى:
{ فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء
قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا
فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }
[ القصص: 25 ]
وهذه الآية تتحدَّث عن حياء الابنة، حين جاءت إلى موسى عليه السَّلام
تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه، فجاءت إليه تمشي على استحياء
وقال عمر رضي الله عنه :
[ فأقبلت إليه ليست بسَلْفَعٍ مِن النِّساء،
لا خرَّاجة ولا ولَّاجة، واضعة ثوبها على وجهها ]
حياء العرب في الجاهليَّة :
كان أهل الجاهليَّة يتحرَّجون مِن بعض القبائح بدافع الحَيَاء،
فها هو هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيقول أبو سفيان:
[ فوالله لولا الحَيَاء مِن أن يأثروا عليَّ كذبًا لكذبت عنه ]
فمنعه الحَيَاء، من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛
لئلَّا يوصف بالكذب، ويشاع عنه ذلك.
قال عنترة :
وأغـض طـرفـي إن بـدت لـي جـارتـي
حــتـــى يــــواري جــارتـــي مــأواهـــا
( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )
( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )
( و الله الموفق )