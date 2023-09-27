بسم الله الرحمن الرحيم



الحيـــــاء





نماذج للحَيَاء

نماذج مِن حياء الأمم السَّابقة

حياء امرأة صالحة:



قال تعالى:



{ فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء

قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }

[ القصص: 25 ]



وهذه الآية تتحدَّث عن حياء الابنة، حين جاءت إلى موسى عليه السَّلام

تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه، فجاءت إليه تمشي على استحياء

وقال عمر رضي الله عنه :



[ فأقبلت إليه ليست بسَلْفَعٍ مِن النِّساء،

لا خرَّاجة ولا ولَّاجة، واضعة ثوبها على وجهها ]



حياء العرب في الجاهليَّة :



كان أهل الجاهليَّة يتحرَّجون مِن بعض القبائح بدافع الحَيَاء،

فها هو هرقل يسأل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيقول أبو سفيان:



[ فوالله لولا الحَيَاء مِن أن يأثروا عليَّ كذبًا لكذبت عنه ]

فمنعه الحَيَاء، من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

لئلَّا يوصف بالكذب، ويشاع عنه ذلك.



قال عنترة :



وأغـض طـرفـي إن بـدت لـي جـارتـي

حــتـــى يــــواري جــارتـــي مــأواهـــا







( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )

( و الله الموفق )​