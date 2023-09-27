تقديم تع العروسة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اليوم ياناس الحضرة نداروا تقديم زمان



1 محمد محمد يربح من صلى عليه حبيبنا وشفعنا يربح من صلى عليه



2هدى هدى عادة قديمة خلوها لقاتو خلوها لفاتوا تربطها لالة لبنية لعاقبة لبنياتكم



3كي ذخلنا هديك الحومة مولها واسموا مولها يخي وسموا خويا محمد يك سبع بسناسلوا



4 وانت يا سائق سيرى طريق قبلى سيرى طريق قبلى شكتك من ناس بكري ولا من العقالى

5 حنينة ياحنينة وحنينة جبنها حنا تربطها لالة لبنية بصحة والهنى